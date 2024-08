ARD Das Erste

Leidenschaft ist die beste Medizin - "In aller Freundschaft - Die jungen Ärzte" ab 22. August mit neuen Folgen

Bild-Infos

Download

München (ots)

Hochmotiviert und voller Tatendrang melden sich ab dem 22. August, jeden Donnerstag, um 18.50 Uhr, "Die jungen Ärzte" zurück aus der Sommerpause.

Den Auftakt zu den neuen Folgen rund um das Ärzteteam mit Herz machen Dr. Mikko Rantala (Luan Gummich) und der frischgebackene Assistenzarzt Ivo Maric (Jakob D'Aprile). Sie kümmern sich um Letizia Romano (Gamze Senol), die Opfer eines Autounfalls wurde. Ivo ist einmal wieder auf der Überholspur und setzt sich über eine Anweisung von Mikko hinweg, weil er denkt, so schneller und effektiver arbeiten zu können. Doch schnell muss ihn Mikko in seinem Übereifer einbremsen.

Der eher unsichere Assistenzarzt Olli Probst (Arne Kertész) muss sich hingegen noch in Sachen Selbstbewusstsein üben. Mehr Durchsetzungsvermögen braucht er auch, um mit dem nicht gerade umgänglichen Dr. Matteo Moreau (Mike Adler) zusammenarbeiten zu können. Ein Patient merkt, wie schüchtern Olli ist und gibt ihm Tipps, wie er ein "echter Mann" werden kann. Schon bald stolziert dieser mit vorgeschobener Brust und tiefer Stimme durch die Gänge der Klinik. Ob er sich so endlich behaupten kann?

Zwischen Dr. Ben Ahlbeck (Philipp Danne) und Dr. Leyla Sherbaz (Sanam Afrashteh) kommt es derweil erneut zu Spannungen. Denn Leyla beobachtet, wie vertraut sich Ben plötzlich mit Assistenzärztin Sofia Galura (Olivia Papoli-Barawati) gibt. Ihre Eifersucht bekommt sie kaum noch in den Griff. Ist das nun endgültig das Ende? Oder kommen die beiden wieder zusammen?

All das erfahren die Zuschauerinnen und Zuschauer in den neuen Folgen ab dem 22. August um 18.50 Uhr.

Die Dreharbeiten zur nächsten Staffel der Erfolgsserie beginnen auch schon bald: Ab dem 23. August entstehen neue Folgen für die 11. Staffel, die wieder große Emotionen, Glücksmomente und spannende berufliche und private Herausforderungen für die Belegschaft des Johannes-Thal-Klinikums versprechen.

Hier geht es zum aktuellen Trailer. Folgen, Interviews und Behind the Scenes-Material gibt es durchgängig in der ARD Mediathek.

"In aller Freundschaft - Die jungen Ärzte" ist eine Produktion der Saxonia Media Filmproduktionsgesellschaft mbH im Auftrag der ARD-Werbung und der ARD für Das Erste.

Original-Content von: ARD Das Erste, übermittelt durch news aktuell