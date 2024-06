ARD Das Erste

UEFA EURO 2024: Drei Achtelfinal-Spiele bei der ARD | Spanien - Georgien, Portugal - Slowenien und Rumänien - Niederlande live im Ersten und in der ARD Mediathek

München

Mit einigen Überraschungen geht es ins Achtelfinale bei der Fußball-EM in Deutschland: Nachdem hoch gehandelte Mannschaften wie Frankreich, England, Belgien oder auch der amtierende Europameister Italien in der Vorrunde noch nicht so überragenden Leistungen gebracht haben, sorgten einige andere Teams für Furore. So wie die Georgier, die zum ersten Mal überhaupt bei einer EM dabei sind, und sich am gestrigen Abend mit einem Sieg über Portugal den Einzug ins Achtelfinale sicherten. Oder die Österreicher, denen mit Trainer Ralf Rangnick in der Hammer-Gruppe mit Frankreich, den Niederlanden und Polen sogar der Gruppensieg gelang.

Die ARD überträgt im Achtelfinale live am Sonntag, 30. Juni, ab 20:15 Uhr das Spiel Spanien - Georgien (Anstoß: 21:00 Uhr) live im Ersten und in der ARD Mediathek. Alexander Bommes und Bastian Schweinsteiger moderieren die Sendung aus dem Stadion in Köln, Tom Bartels und Almuth Schult kommentieren.

Am Montag, 1. Juli, geht es direkt weiter mit Portugal - Slowenien (Anstoß: 21:00 Uhr). Live aus Frankfurt melden sich ab 20:15 Uhr Esther Sedlaczek und Bastian Schweinsteiger. Christina Graf kommentiert, gemeinsam mit Thomas Broich.

Und der dritte Streich folgt am Dienstag, 2. Juli, ab ca. 17:05 Uhr, im Anschluss an die Übertragungen von der Tour de France, mit der Begegnung Rumänien - Niederlande (Anstoß: 18:00 Uhr). Live im Ersten und in der ARD Mediathek präsentiert Alexander Bommes mit Bastian Schweinsteiger die Übertragung aus München. Reporter der Partie sind Gerd Gottlob und Thomas Hitzlsperger.

Sollte die deutsche Fußball-Nationalmannschaft am Samstag gegen Dänemark das EM-Viertelfinale erreichen, wird dieses Spiel live im Ersten und in der ARD Mediathek übertragen. Alle Spiele der UEFA EURO 2024 sind außerdem live in der Audiovollreportage in der ARD Audiothek zu hören sowie als Relive in der ARD Mediathek zu finden.

Original-Content von: ARD Das Erste, übermittelt durch news aktuell