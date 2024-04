ARD Das Erste

"Hamburger Jungs": Olli Dittrich und Jan Delay bei "Wer weiß denn sowas?" - Das Wissensquiz vom 29. April bis 3. Mai 2024, um 18:00 Uhr im Ersten



Auch in dieser Woche raten interessante, prominente Paarungen bei "Wer weiß denn sowas?" um die Wette. Mit seinen Quizfragen stellt Moderator Kai Pflaume nicht nur die Stars, sondern auch die beiden Teamchefs Bernhard Hoëcker und Elton vor jede Menge knifflige Entscheidungen. Und für die Zuschauer gibt es ganz nebenbei auch noch ein paar praktische Haushaltstipps, wie diesen:

Damit sich Eier nach dem Kochen leichter pellen lassen, kann es helfen, ...?

a) besonders frische Eier zu verwenden

b) einen Silberlöffel mit ins Kochwasser zu geben

c) die Eier nach dem Kochen eine halbe Minute ins Gefrierfach zu legen

Folgende Rate-Duelle erwarten die Zuschauer in dieser Woche:

· Wetter-Duell: Die Meteorologin Dr. Katja Horneffer arbeitet seit 1998 in der ZDF-Wetterredaktion und leitet das Wetterteam seit vier Jahren. Ihr Meteorologen-Kollege Donald Bäcker ist seit fast 20 Jahren der Wettermann des ARD Morgenmagazins. Wer von beiden erwischt beim Rateduell ein Hoch?

· Rateprofi-Duell: In der neuen Staffel von "Gefragt - Gejagt" treten sie ab dem 13. Mai im Ersten wieder als clevere "Jägerinnen" gegen die Kandidaten an. Quizprofi Adriane Rickel ist seit 2021 Quizshow-Jägerin und hat den Spitznamen "Die Generalistin". Bei "Wer weiß denn sowas?" rät sie mit Annegret Schenkel um die Wette. Sie ist seit 2022 im "Gefragt - Gejagt"-Team als "Die Schlagfertige" dabei.

· Hamburg-Duell: Mit Olli Dittrich und Jan Delay treten zwei musikalische "Hamburger Jungs" zum lustigen Wettraten gegeneinander an. Olli Dittrich ist nicht nur der Tresen-Philosoph "Dittsche" im gestreiften Bademantel, sondern feierte auch schon mit "Die Doofen" und seiner Band "Texas Lightning", mit der er 2006 beim ESC antrat, große Erfolge. Der Hip-Hop-, Reggae-, Soul- und Funk-Musiker Jan Delay rappt seit den 1990er Jahren mit der Gruppe "Beginner" und ist im Sommer mit seiner Band "Disko No.1" auf großer "Best of 25 Years"-Tournee.

· Trompeten-Duell: Sie spielen das gleiche Instrument, doch sie entlocken ihm sehr unterschiedliche Sounds. Till Brönner ist der erfolgreichste deutsche Jazztrompeter und lehrt seit 2009 als Professor für Jazztrompete in Dresden. Zum Wettraten tritt er gegen Walter Scholz an, der mit volkstümlichen und klassischen Melodien als Solotrompeter bekannt wurde. Für seine weltweit verkauften 15 Millionen Tonträger erhielt der auch "Jahrhunderttrompeter" und "Teufelszunge" genannte Musiker im Laufe seiner gut 50-jährigen Karriere zehn Goldene Schallplatten und dreimal Platin.

Die Rate-Duelle im Überblick:

Montag, 29. April Dr. Katja Horneffer / Donald Bäcker

Dienstag, 30. April Annegret Schenkel / Adriane Rickel

Mittwoch, 1. Mai Mai-Feiertag

Donnerstag, 2. Mai Olli Dittrich / Jan Delay

Freitag, 3. Mai Till Brönner / Walter Scholz

Hätten Sie gewusst, dass ...

sich Eier leichter pellen lassen, wenn man sie nach dem Kochen eine halbe Minute ins Gefrierfach legt?

"Wer weiß denn sowas?" ist eine Produktion der UFA SHOW & FACTUAL GmbH im Auftrag der ARD-Werbung und der ARD für Das Erste. Die Redaktion liegt beim Norddeutschen Rundfunk.

"Wer weiß denn sowas?" im Internet unter www.daserste.de/wer-weiss-denn-sowas

