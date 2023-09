Anschutz Entertainment Group

Die Mercedes-Benz Arena in Berlin wird 15

1.992 Veranstaltungen mit über 18,1 Millionen Besuchenden seit 2008

192 Events innerhalb 12 Monaten

Jubiläums-Gewinnspiel "15 Events für 15 Jahre"

Vor 15 Jahren, am 10. September 2008, wurde die heutige Mercedes-Benz Arena feierlich eröffnet. Die Betreiberin der Arena, die Anschutz Entertainment Group Operations GmbH, zählte seitdem über 18,1 Millionen Gäste bei 1.992 Veranstaltungen. Während dieser Zeit sorgten viele nationale und internationale Stars der Musikbranche, spektakuläre Shows und internationale Sportgroßveranstaltungen für Begeisterung in der Arena. Das gilt auch für die Teams von ALBA BERLIN und Eisbären Berlin, die insgesamt neun Meisterschaften nach ihrem Umzug in die Arena feiern konnten.

Ole Hertel, Vice President und Geschäftsführer Anschutz Entertainment Group Operations GmbH: "15 Jahre Mercedes-Benz Arena bedeuten 15 Jahre mit vielen Highlights und unvergesslichen Momenten. Unser Dank gilt allen Künstlerinnen und Künstlern, die bei uns aufgetreten sind, den Konzertveranstaltenden, unseren Partnern, den Sportteams, dienstleistenden Firmen und natürlich allen Mitarbeitenden, die alle die andauernde Erfolgsgeschichte der Arena erst ermöglichen. Denn eines steht fest: Eine Weltstadt wie Berlin wäre ohne eine Veranstaltungsstätte dieser Größe und Qualität nicht mehr vorstellbar. Es wird auch zukünftig unser Anspruch bleiben, den idealen Rahmen für hochklassiges Entertainment zu bieten. Wir haben gerade in den vergangenen zwölf Monaten erleben dürfen, wie sehr es die Menschen zu einmaligen Live-Erlebnissen zieht. Deshalb blicken wir den kommenden 15 Jahren trotz aller derzeitigen und sicherlich auch zukünftigen Herausforderungen gespannt und optimistisch entgegen."

Eventreiche Rückkehr aus der Pandemie

Bekanntermaßen lief die Mercedes-Benz Arena nicht die gesamten 15 Jahre ihres Bestehens unter Volllast. Mehr als zwei Jahre Pandemie ließen den Publikumsbetrieb in der Arena weitestgehend ruhen. Nach der Aufhebung aller Beschränkungen sorgte der enstandene Eventstau dann für die arbeitsintensivste Phase in 15 Jahren Arena. In der zwölfmonatigen Spanne von Anfang Juli 2022 bis Ende Juni 2023 fanden in der Mercedes-Benz Arena 192 Events statt.

Gewinnspiel "15 Events für 15 Jahre"

Anlässlich ihres 15. Geburtstags veranstaltet die Mercedes-Benz Arena auf ihrer Webseite während des Geburtstagsmonats September 2023 unter dem Motto "15 Events für 15 Jahre" ein Gewinnspiel. Die gewinnende Person darf sich über einen besonderen Preis freuen: 1x2 Tickets für 15 Events, die zwischen dem 1. Oktober 2023 und dem 30. September 2024 (nach Verfügbarkeit) stattfinden. Teilnahmeschluss ist der 30. September 2023.

Darüber hinaus bietet die Mercedes-Benz Arena zusammen mit ihrem Caterer Levy Restaurants bei allen Septemberevents 15% Rabatt auf jede Getränke- und Essensbestellung, die über die Mercedes Platz App getätigt wird.

Zudem wird die Mercedes-Benz Arena über Social Media den gesamten September 2023 die schönsten Erlebnisse der vergangenen 15 Jahre ihrer Besuchenden unter #15jahrearena sammeln.

Vor 15 Jahren...

Zur Eröffnung der Arena spielten hintereinander Metallica (12.09.), Herbert Grönemeyer (13.09.) und Coldplay (15.09.) ergänzt von dem 11:0 Heimdebüt-Sieg der Eisbären Berlin am 14.09. Dieses Eröffnungswochenende gab den Takt der Arena für die kommenden 15 Jahre vor.

15 Jahre Mercedes-Benz Arena - Daten & Fakten

1992 Events

18,1 Millionen Zuschauer

Konzerte & Shows

2Cellos, 30 Jahre Mauerfall - Die Große Feier, 5 Seconds Of Summer, 50 Cent, 6K United, 7 Jahre Mega Sause - Das Konzert, 91,4 Starfestival, A Concert for Peace, ABBAMANIA, ABBA - The Show, Adel Tawil, Adele, ADORO, Aerosmith, AFRIKA! AFRIKA!, A-Ha, Al Bano & Romina Power, Alicia Keys, All Hands on Deck, Alvaro Soler, Amy Macdonald, Andre Rieu, Andrea Berg, Andreas Gabalier, Apache 207, Apassionata, Arcade Fire, Arctic Monkeys, Ariana Grande, ATEEZ, Atze Schröder, Back To The 80s - Live, Backstreet Boys, Barack Obama, Barbra Streisand, Batman, Ben Zucker, Berlin Tattoo, Best Of Musical, Beyoncé, Bibi & Tina, Bibi Blocksberg, Billie Eilish, Billy Idol, Black Eyed Peas, Blackpink, Bob Dylan, Böhse Onkelz, Bon Iver, Bonez MC & RAF Camora, Britney Spears, Bruno Mars, Bryan Adams, BTS, Buena Vista, Bülent Ceylan, Bushido, Carmina Burana, Carolin Kebekus, Cavalluna, Cazoo Premier League Darts, Céline Dion, Celtic Woman, Cesar Millan, Charles Aznavour, Cher, Chris Brown, Chris de Burgh, Chris Tall, Christina Aguilera, Cirque du Soleil, City, Classical Spectacular, Cliff Richard, Coldplay, Das Große Schlagerfest, Das Große Schlagerfest.XXL, David Garrett, Dead Can Dance, Deep Purple, Depeche Mode, Der Herr der Ringe - Die Gefährten, Die drei ??? und der dunkle Taipan, Die Fantastischen Vier, Die Flippers, Die Teddy Show, Die Toten Hosen, Dieter Bohlen, Digibet Kultnacht, Dinosaurier - Im Reich der Giganten, Disney in Concert, Disney on Ice, DJ BoBo, Dolly Parton, Drake, Drei Haselnüsse für Aschenbrödel, Dua Lipa, Eagles, Ed Sheeran, Ehrlich Brothers, Eisige Welten, Electric Light Orchestra, Elton John, Elvis Live in Concert - The Wonder of You, Ennio Morricone, Enrique Iglesias, Eric Clapton, Eros Ramazzotti, Excalibur, Fast & Furious Live, Felix Lobrecht, Feuerwerk der Turnkunst, Five Finger Death Punch, Fleetwood Mac, Flippers, Florence + the Machine, Foo Fighters, Frei.Wild, Game Of Thrones - Live Concert Experience, G-Dragon, Genesis, George Ezra, George Michael, GOT7, Green Day, Gregorian, Hans Zimmer, Hansi Hinterseer, Harry Potter und der Stein der Weisen In Concert, Harry Styles, HAVASI Symphonic Concert Show, Helene Fischer, Herbert Grönemeyer, Howard Carpendale, Hugh Jackman, Ibrahim Tatlises, Ice Age Live, Ich + Ich, Il Divo, Ina Müller, Iron Maiden, James Blunt, James Last, Jamiroquai, Jean Michel Jarre, Jennifer Lopez, Joe Cocker, Johannes Oerding, Jonas Brothers, JP Kraemer, Judas Priest, Justin Bieber, Justin Timberlake, Katie Melua, Katy Perry, Kaya Yanar, Kendrick Lamar, Kevin Hart, Kings of Leon, KISS, K.I.Z, Kontra K, Kylie Minogue, Lady Gaga, Lana Del Rey, Lang Lang, Laura Pausini, Lena, Lenny Kravitz, Leonard Cohen, Leslie Mandoki, Lewis Capaldi, Linkin Park, Lionel Richie, Little Mix, Lizzo, Lord Of The Dance, Louis CK, Louis Tomlinson, Luke Mockridge, Macklemore & Ryan Lewis, Madonna, Maite Kelly, Maluma, Måneskin, Mariah Carey, Mario Barth, Marius Müller-Westernhagen, Mark Forster, Mark Knopfler, Maroon 5, Martin Rütter, Matthias Reim, Meat Loaf, Men In Black 3, Metallica, Michael Bublé, Michael Flatley, Michael Jackson Show, Michael Patrick Kelly, Militär- und Blasmusikparade, Monsta X, Monster High Live, Mumford & Sons, Muse, Music Show Scotland, Musikparade, NCT Dream, Neil Diamond, Neil Young, Nena, Nickelback, Nicki Minaj with Juice Wrld, Night of the Jumps, Night of the Proms, Nitro Circus, NKOTBSB, Oliver Pocher, One Direction, Panic! at the Disco, Paul McCartney, Paul Simon, Paw Patrol Live! "Das große Rennen", Pearl Jam, Pet Shop Boys, Peter Gabriel, Peter Maffay, Phantom der Oper - Gala, Philipp Poisel, PINK, Placebo, Planet Erde, Planet Erde II - Live in Concert, Pop-Oratorium Luther, Post Malone, Premier League Darts, Puhdys, PUR, Queen + Adam Lambert, Rammstein, RAW WrestleMania Revenge Tour, Red Hot Chili Peppers, Reinhard Mey, Revolverheld, Rihanna, Riverdance, Robbie Williams, "Rock Legenden", Rod Stewart, Roger Cicero, Roger Waters, Roland Kaiser, Rolf Zuckowski "Ein Herz für Kinder", Roxette, Rush, Sabaton, Sade, Sam Smith, Santana, Santiano, Sarah Connor, Schiller, Schlagernacht des Jahres, Scooter, Scorpions, Semino Rossi, Shakira, Shawn Mendes, Silbermond, Simply Red, Slayer, Slipknot, Söhne Mannheims, Soy Luna, Spanische Hofreitschule, Stars Wars in Concert, Status Quo, Sting, Sunrise Avenue, Supertramp, SZA, Tabaluga, Taylor Swift, Teddy, The Australian Pink Floyd Show, The Beach Boys, The Best Of John Williams, The Corrs, The Cure, The Kelly Family, The Killers, The Voice Of Germany, The War Of The Worlds, The World of Hans Zimmer, Thirty Seconds To Mars, Tiesto & Friends - Get No Sleep, Tim Bendzko, Tina Turner, TINI - Got Me Started Tour, Titanic Live, TNA Wrestling, Toggolino, Tool, Troja, Turnfestgala des Internationalen Deutschen Turnfests, Twenty One Pilots, U2, Udo Jürgens, Udo Lindenberg, Unheilig, Unser Blauer Planet 2, Unser Planet, Usher, Van Morrison, Violetta, Volbeat, Walking with Dinosaurs, We Are One - Paul van Dyk & Co, We Love MME, Whitney Houston, Wincent Weiss, Wir beaten mehr, WWE, Xavier Naidoo, Yusuf, Zucchero.

Awards und TV Shows

ECHO (2009), MTV European Music Awards (2009), Wetten Dass...? (2008)

Sport-Events

1023mal öffneten sich die Türen der Arena in den letzten 15 Jahren für Sportereignisse und deren Fans. Gut 5,6 Millionen Besucher zogen die Eisbären zu 498 Heimspielen. Über 4 Millionen ALBA Fans besuchten 481 Spiele ihrer Mannschaft. Auch die Handballer der Füchse Berlin trugen insgesamt drei Heimspiele vor jeweils vollem Haus aus.

Basketball - BBL Top Four (2013 u. 2017), Eurobasket Basketball EM (2015, 2022), Euroleague Basketball FINAL Four (2009 u. 2016), NBA Pre-Season (2008, 2012, 2014); Boxen - Super Six World Boxing Classic (Abraham vs Taylor 2009), WBC WM-Kampf im Schwergewicht (Klitschko vs Peter 2008), WBO WM-Kämpfe im Super-Mittelgewicht (Abraham vs Stieglitz 2012 und Abraham vs Smith 2015); Eishockey - DEL All Star Game (2009), NHL Pre-Season (2008, 2019, 2022), NHL Premier (2011), Red Bull Salute - European Trophy Finals (2013); Gaming - League Of Legends World Championship (2015), PUBG Global International (2018), Starladder Major (2019); Handball - IHF Weltmeisterschaft (Männer) Vorrunde Gruppe A (2019); Leichtathletik - ISTAF Indoor (seit 2014), Kampfsport -UFC Fight Night (2014 +2015), We love MMA (seit 2014); Darts - Premier League Darts (2018); Volleyball - VBL-Supercup (2017).

Gastronomie

223 Tonnen Pommes Frites 594.000 Currywürste 332.000 Bratwürste 1.875.000 Millionen Brezeln 5.450.000 Millionen Liter Bier 4 Millionen Liter alkoholfreie Getränke

