ARD Das Erste

Die "Rentnercops" sind wieder da!

Finale Staffel mit sechs neuen Folgen ab 27. März 2024, mittwochs um 18:50 Uhr

Bild-Infos

Download

München (ots)

Im Kommissariat 12 in Köln geht es wieder rund. Die beiden "Rentnercops" (Bill Mockridge und Hartmut Volle) haben im ersten, neuen Fall gleich zwei Morde aufzuklären. Bauleiter Jobst Hermann und seine Mitarbeiterin Adelheid Winkel wurden tödlich getroffen. Und zwar mitten ins Schwarze: mit einer Armbrust!

Auch sonst ist in der Unterwelt der Domstadt jede Menge los und die beiden Kriminalkommissare a.D., Bielefelder und Schmitz, haben so einiges zu tun, bevor es für die Beiden in den wohlverdienten Ruhestand geht. Künstler Domenicus Illner liegt tot in seinem Atelier - mit seinem eigenen Kunstwerk im Nacken, ein Handballtrainer wird ermordet und auch Bielefelders Dackel Yoda ist in einen Fall verstrickt. Aber damit nicht genug: In der finalen Staffel stehen gleich beide "Rentnercops" selbst unter Mordverdacht und werden verhaftet. Polizeipräsident Plocher (Michael Prelle) ist außer sich. Bielefelder und Schmitz wurden in einen Hinterhalt gelockt und ein Diskothekenbesitzer in ihrem Beisein mit ihrer Dienstwaffe erschossen. Kann das Revier - Kriminalhauptkommissarin Vicky Adam (Katja Danowski) und Kommissaranwärter Hui Ko (Aaron Le) - mit vereinten Kräften ihre Unschuld beweisen und den wahren Täter dingfest machen?

"Rentnercops" ist eine Produktion der Bavaria Fiction GmbH im Auftrag der ARD-Werbung und der ARD für Das Erste. Gedreht wurde von September bis Anfang Dezember 2023 in Köln und Umgebung.

Fotos über www.ardfoto.de

Akkreditierte Journalisten finden im Presseservice ( https://presse.daserste.de/) eine Pressemappe zum Download.

Original-Content von: ARD Das Erste, übermittelt durch news aktuell