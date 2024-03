ARD Das Erste

Großes Publikumsinteresse am ARD-Thementag "#unsere Erde - Kampf um Rohstoffe"

München (ots)

3,64 Millionen sahen den Politthriller am gestrigen Mittwoch im Ersten / eine halbe Million Abrufe seit dem 1. März in der ARD Mediathek

Das weltweite Wettrennen um die Rohstoffe der Zukunft und die daraus erwachsende Korruption standen im Zentrum des gestrigen ARD Thementags im Ersten, den Dritten Programmen der ARD, im Hörfunk und in der ARD Mediathek sowie ARD Audiothek.

Den prominent besetzten Politthriller "Am Abgrund" (SWR/WDR/BR/SR) um 20:15 Uhr schalteten im Ersten 3,64 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer ein. Somit erzielte der auf investigativen Recherchen basierende Spielfilm, der zeigte, wie bei der Jagd nach den kritischen Rohstoffen Menschenrechte verletzt und Politiker bestochen werden, einen Marktanteil von 14,2 Prozent.

Die gleichnamige Dokumentation, die sich an den Fernsehfilm anschloss, interessierte 2,68 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer, das ist ein Marktanteil von 12,4 Prozent.

Der Spielfilm "Am Abgrund" ist eine Produktion der diwafilm im Auftrag von SWR, WDR, BR und SR für die ARD. Autor und Regisseur Daniel Harrich, Produzent:innen Danuta Harrich-Zandberg, Walter Harrich und Daniel Harrich, Redaktion Manfred Hattendorf (SWR), Corinna Liedtke (WDR), Claudia Gladziewski (BR) und Andrea Etspüler (SR). Die Dokumentationen "Am Abgrund" sind Produktionen der diwafilm im Auftrag des SWR für die ARD, Autor Daniel Harrich, Redaktion Thomas Reutter (SWR).

Am "#unsere Erde - Kampf um Rohstoffe"-Thementag hatten sich allein im Ersten das Politmagazin Report Mainz (am 5. März), das ARD-Mittagsmagazin, das ARD-Buffet, Brisant, Wirtschaft vor acht und die Hauptausgabe der Tagesschau mit einem Beitrag beteiligt. Der Tagesschau-Podcast 11KM bietet unter dem Titel "#UnsereErde - Das Aserbaidschan-Dilemma" seit dem 6. März einen 22-minütigen Beitrag zum Thema.

Die Dritten Programme nahmen sich des Themas an - u. a. in ihren Magazinen wie der Abendschau (BR), Landesschau (SWR), Der Tag in Berlin & Brandenburg (rbb), in ihren Talkformaten - so unter anderem - in DAS! (NDR) oder MDR um 4, NDR Talk Show und in ihren ARD-Radiowellen mit Interviews in der Morningshow (hr1), Bremen Zwei (Radio Bremen), swr4 promitalk, Notizbuch (BR2) Hallo Brandenburg Sonntagstalk oder als Servicethema und der Möglichkeit des Recyclings (Radio Bremen).

Der Fernsehfilm "Am Abgrund" ist bis zum 1. Juni 2024, die vier Dokumentationen sind dort noch bis zum 1. März 2026 abrufbar.

Original-Content von: ARD Das Erste, übermittelt durch news aktuell