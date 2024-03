ARD Das Erste

Ehe-Duell: Anna Schudt und Moritz Führmann bei "Wer weiß denn sowas?" - Das Wissensquiz vom 11. bis 15. März 2024, um 18:00 Uhr im Ersten

München (ots)

Bei "Wer weiß denn sowas?" raten wieder zehn prominente Gäste engagiert und mit viel Spaß um die Wette. Und es bleibt garantiert bis zur Masterfrage spannend, ob das Team von Bernhard Hoëcker oder das Team von Elton die Nase vorn hat. Moderator Kai Pflaume stellt Stars und Ratefüchse mit seinen Fragen gewohnt charmant vor knifflige Aufgaben.

Damit geöffneter Wein länger frisch bleibt, raten Experten, ihn kühl zu lagern und ...?

a) die Flaschenöffnung mit einem Wattepad abzudecken

b) einen Silberlöffel in die Flasche zu stecken

c) in eine PET-Flasche zu füllen und diese danach zusammenzudrücken

Folgende Rate-Duelle erwarten die Zuschauer in dieser Woche:

· Ehepaar-Duell: Liebe und Arbeit zu vermischen - für viele Paare undenkbar. Für das seit 2010 verheiratete Ehepaar Anna Schudt und Moritz Führmann kein Problem. Am Filmset schlüpfen beide Schauspieler in ihre Rollen und vergessen ihre Beziehung. Ob das harmonische Miteinander auch klappt, wenn sie zum Wettraten gegeneinander antreten?

· Schauspielerinnen-Duell: Isabell Polak bekam für ihre Rollen in "Sketch History" schon mehrere Comedypreise und war zuletzt in der Komödie "Club Las Piranjas" zu erleben. Bei "Wer weiß denn sowas?" trifft sie mit viel Spaß am Wettraten auf ihre renommierte Schauspielkollegin Diana Körner.

· Familien-Duell: Er war als "Erich Schiller" jahrelang der Partner von "Mutter Beimer" in der "Lindenstraße" und ist das Oberhaupt einer Künstlerdynastie: Bill Mockridge, dessen Ehefrau ebenfalls Schauspielerin ist, tritt zum Wettraten gegen seinen Sohn Luke Mockridge an.

· Fußball-Duell: Sie sind längst Legenden unter den deutschen Sportmoderatoren - Jörg Wontorra und Gerhard Delling. Bei "Wer weiß denn sowas?" wagen sich die beiden Fußballexperten an Quizfragen, die nichts mit ihrem Sportwissen zu tun haben. Wer siegt beim sportlich-fairen Rateduell?

· Wissenschafts-Duell: Hinter den Beiträgen der verschiedenen "Terra X"-Formate im ZDF und auf YouTube stecken immer kluge Wissenschaftsköpfe. Damit sind Moderatoren Mirko Drotschmann alias "MrWissen2Go" und Jasmina Neudecker die perfekten Kandidaten für Kai Pflaumes Ratequiz.

Die Woche im Überblick:

Montag, 11. März Anna Schudt / Moritz Führmann

Dienstag, 12. März Isabell Polak / Diana Körner

Mittwoch, 13. März Bill Mockridge / Luke Mockridge

Donnerstag, 14. März Gerhard Delling / Jörg Wontorra

Freitag, 15. März Mirko Drotschmann / Jasmina Neudecker

Hätten Sie gewusst, dass ...

geöffneter Wein länger frisch bleibt, wenn man ihn in eine PET-Flasche füllt, die danach zusammengedrückt wird und den Wein dann kühl lagert?

"Wer weiß denn sowas?" ist eine Produktion der UFA SHOW & FACTUAL GmbH im Auftrag der ARD-Werbung und der ARD für Das Erste. Die Redaktion liegt beim Norddeutschen Rundfunk.

"Wer weiß denn sowas?" im Internet unter www.daserste.de/wer-weiss-denn-sowas

Original-Content von: ARD Das Erste