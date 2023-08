ARD Das Erste

Deutschland Tour 2023 mit Start im Saarland wieder live bei ARD und ZDF

ARD-Berichterstattung unter Federführung des Saarländischen Rundfunks (SR) im Fernsehen, Radio, Online und Social Media

ARD und ZDF berichten ab Mittwoch, 23. August, bis Sonntag, 27. August, wieder täglich live von der Deutschland Tour der Radprofis. Zum Auftakt steht ein Prolog in St. Wendel im Saarland an.

"Kurz nach der Radweltmeisterschaft und genau vier Wochen nach der Tour de France trifft sich die internationale Elite der Radprofis zu Deutschlands einzigem Etappenrennen auf Weltniveau. Für den Saarländischen Rundfunk, der erneut für die ARD die Gesamtverantwortung tragen wird, ist die Deutschland-Tour 2023 etwas Besonderes, weil nicht nur der Prolog, sondern auch die erste Etappe mit Start und Ziel zunächst komplett im Saarland verbleiben wird. Unser bewährtes Team mit seiner großen Radsport-Kompetenz wird für spektakuläre Bilder, Reportagen und Hintergrundberichte sorgen", erklärte SR-Intendant Martin Grasmück.

Die erste Etappe (178 Kilometer) am Donnerstag, 24. August, startet in St. Wendel und führt über das nördliche Saarland nach Merzig. Die zweite Etappe (190 Kilometer) am Freitag, 25. August, geht von Kassel nach Winterberg. Arnsberg und Essen sind die Start- und Zielorte des dritten Teilstücks (174 Kilometer) am Samstag, 26. August. Am Sonntag, 27. August, geht es dann auf der 4. Etappe (180 Kilometer) von Hannover zum Finale nach Bremen.

ARD und ZDF übertragen im Wechsel; die ARD am Donnerstag und am Samstag, das ZDF am Freitag und am Sonntag. Geplant sind täglich rund zwei Stunden Liveübertragung im Fernsehen und im Internet - begleitet in den Social Media-Kanälen.

Der Prolog wird im SR Fernsehen und auf sportschau.de (ab 15:00 Uhr) zu sehen sein. In der ARD kommentiert Florian Naß, die Moderation übernimmt Lea Wagner. Für den Hörfunk sind Tour-Reporter Moritz Cassalette und Steffen Gaa vor Ort. Moritz Cassalette wird auch wieder den bewährten Tourfunk-Podcast betreuen.

Im ZDF kommentiert Michael Pfeffer die "sportstudio live"-Übertragung der zweiten und vierten Etappe, Yorck Polus ist als Moderator im Einsatz, der frühere Radprofi Marcel Kittel ist als Experte dabei.

