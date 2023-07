ARD Das Erste

Mini-Olympia an Rhein und Ruhr: Die Finals 2023 in der ARD

Bild-Infos

Download

München (ots)

Vom 6. bis 9. Juli kämpfen rund 3000 Athletinnen und Athleten in 18 Sportarten um 159 Deutsche Meistertitel: Die Finals 2023 Rhein-Ruhr sind das größte Sportevent der vergangenen Jahre in Nordrhein-Westfalen.

Unter Federführung des WDR überträgt die ARD die Wettkämpfe im Wechsel mit dem ZDF - insgesamt mehr als 25 Stunden live im Fernsehen, dazu über 70 Stunden in den Streams der Mediatheken (Sendezeiten ARD: Freitag, 7. Juli 2023, von 14:10 bis 19:55 Uhr / Sonntag, 9. Juli 2023, von 10:00 bis 19:58 Uhr). Die ARD berichtet zudem an allen Tagen in ihren Radioprogrammen sowie auf sportschau.de und in ihren Social Media-Kanälen.

Einer Idee von ARD und ZDF folgend wurden die Finals erstmals 2019 in Berlin ausgetragen. WDR-Intendant Tom Buhrow: "Die Finals sind eine Erfolgsgeschichte für den deutschen Sport. Davon profitieren die Athletinnen und Athleten und vor allem das Publikum, das hier so viele unterschiedliche Sportarten erleben kann wie sonst nur bei den Olympischen Spielen."

Die Zuschauer können sich auf ein kompaktes und spannendes Event an sechs Schauplätzen in Düsseldorf und Duisburg freuen - beispielsweise an der Rheinuferpromenade oder vor der Industriekulisse im Landschaftspark Nord. Lediglich die Schwimmwettbewerbe (in Berlin) und die Leichtathletik-Wettkämpfe (in Kassel) werden außerhalb von NRW ausgetragen.

Zum Reporter-Team der ARD gehören u. a. Tom Bartels, Claus Lufen, Florian Naß, Ralf Scholt und Lea Wagner. Die Moderation in der ARD übernimmt Jessy Wellmer.

ARD und ZDF nutzen bei dem Multi-Sportevent einmal mehr viele Synergien - so arbeiten beide Redaktionen gemeinsam auf dem Sportcampus und in der Regiezone des WDR.

Original-Content von: ARD Das Erste, übermittelt durch news aktuell