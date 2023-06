ARD Das Erste

"Sturm der Liebe": Gastrolle für Vanessa Mai

Glamouröser Besuch in Bichlheim: In Folge 4055 (voraussichtlicher Sendetermin: 19. Juni 2023) ist Vanessa Mai in einer Gastrolle in der Bavaria Fiction-Produktion zu sehen. Vanessa Mai spielt sich selbst und freut sich als langjähriger Gast am "Fürstenhof" neben einer perfekten Auszeit vom hektischen Alltag ihrer aktuellen "Wolkenfrei"-Promotiontour ganz besonders auf den legendären Schweinsbraten von Hildegard Sonnbichler (gespielt von Antje Hagen).

Vanessa Mai über die Dreharbeiten: "Es war für mich sehr aufregend, einen Tag am Set von 'Sturm der Liebe' verbringen zu dürfen. Als Fan der Serie hatte ich mir vorgestellt, dass das Set eventuell kleiner wirkt und mir dadurch ein bisschen der Zauber genommen wird. Aber das war überhaupt nicht der Fall. Ich war total überwältigt, da es doch alles sehr echt wirkt. Ich habe den Besuch in Bichlheim sehr genossen."

Die Sängerin Vanessa Mai begann als Mitglied der Band Wolkenfrei, bevor sie 2015 auch als Solokünstlerin durchstartete. Bekannt für ihre modernen Schlager mit Dance-Pop-Elementen, hat sie bereits zahlreiche Preise gewonnen, darunter den ECHO Pop und den Bambi. Neben ihrer Musikkarriere hat sie auch als Schauspielerin unter anderem in der ARD-Vorabendserie "Morden im Norden" mitgewirkt.

"Sturm der Liebe" ist eine Produktion von Bavaria Fiction (Produzent: Marcus Ammon; Ausführender Produzent: Peter Proske). Die Redaktion liegt beim Westdeutschen Rundfunk. Headautorin ist Claudia Köhler.

"Sturm der Liebe", montags bis freitags um 15:10 Uhr im Ersten

Direkt nach der linearen Ausstrahlung einer Folge der Serie gibt es die nächste schon online first und danach in der ARD Mediathek.

Im Internet unter www.daserste.de/sturmderliebe/

Fotos auf www.ard-foto.de

Original-Content von: ARD Das Erste