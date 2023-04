ARD Das Erste

am Dienstag, 25. April 2023, um 22:50 Uhr

Frankreichs Präsident Emmanuel Macron fordert von der EU mehr "strategische Autonomie" gegenüber den USA: Wie sollen wir künftig mit China und Russland umgehen? Sollte Deutschland mehr Führung in Europa übernehmen? Darüber diskutieren der langjährige SPD-Parteivorsitzende und Bundesaußenminister a.D. Sigmar Gabriel sowie der ehemalige CDU-Parteivorsitzende und Außenpolitiker Armin Laschet.

Fünf Jahre lang berichtete ARD-Moskaukorrespondent Demian von Osten täglich über die Politik und das Leben in Russland. Im Interview erklärt er, was die russische Bevölkerung über den Ukraine-Krieg denkt und was eine Niederlage für Kreml-Chef Wladimir Putin bedeuten würde.

Es erklären, kommentieren und diskutieren der Kabarettist Urban Priol, die Autorin der Neuen Zürcher Zeitung Susanne Gaschke sowie der Kolumnist und Autor Hajo Schumacher.

Die Gäste u.a.:

Sigmar Gabriel, SPD(Bundesaußenminister a.D.)

Armin Laschet, CDU(Außenpolitiker und ehemaliger CDU-Vorsitzender)

Demian von Osten (ARD-Moskaukorrespondent)

Urban Priol (Kabarettist)

Susanne Gaschke (Neue Zürcher Zeitung)

Hajo Schumacher (Kolumnist und Autor)

