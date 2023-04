"ttt - titel thesen temperamente" (NDR) am Sonntag, 23. April 2023, um 23.05 Uhr

ARD Das Erste

Medienhype um Benjamin von Stuckrad-Barre - was ist dran an seinem neuen Buch?

Die Protagonisten des Romans: ein Ich-Erzähler, sein Freund, der Chef eines Medienhauses ist und dessen "krawalliger Chefredakteur". Unschwer lassen sich hinter diesen Figuren die realen Vorbilder herauslesen und hat man dank zahlreicher Parallelen im Buch keinerlei Probleme, dabei an Benjamin von Stuckrad-Barre, Verleger Mathias Döpfner und Julian Reichelt zu denken. "Noch wach?", der neue Roman von Benjamin von Stuckrad-Barre, ist aber mehr als nur ein, wenn auch sicherlich in Teilen fiktiver, Einblick in den Springer-Konzern. Er zeichnet vielmehr das Sittengemälde unserer Zeit, vor allem, aber nicht nur in Bezug auf die #metoo-Debatte und den mit der Debatte nicht endenden Machtmissbrauch in Unternehmen. Wir haben mit Benjamin von Stuckrad-Barre darüber gesprochen und waren bei der Premiere seines Buches in Berlin dabei.

Unbedingt Europa - Timothy Garton Ash schreibt über den Kontinent

Er ist ein Star unter den Historikern und Verfechter für ein starkes Europa: Timothy Garton Ash. Der einstige Brexit-Gegner hat nun eine persönlich geprägte Geschichte des Kontinents aufgeschrieben: "Europa". Sein Vater war Besatzungssoldat in Deutschland, er selbst kannte Politiker wie Margaret Thatcher oder Václav Havel. Doch dem Historiker geht es bei aller Rückschau um die Zukunft: Im Interview mit "ttt" macht er deutlich, dass die junge Generation endlich sehen muss, wie sehr das friedliche Europa in Gefahr ist - und dass auch Deutschland künftig mehr Verantwortung übernehmen müsse.

Antigone im Regenwald - Das neue Theaterstück von Milo Rau

Im Amazonas brennen die Wälder. Die Ureinwohner kämpfen ums Überleben. Der Schweizer Theatermacher Milo Rau ist nach Brasilien gereist, um den Kampf der Indigenen auf die Bühne zu bringen. "Antigone im Amazonas" heißt seine moderne Version der antiken Tragödie. Wie Antigone Widerstand leistete gegen den Herrscher Kreon, so stemmen sich die Indigenen seit Jahrzehnten gegen die Regierung Brasiliens. Die "Landlosenbewegung" protestiert gegen Enteignung, Abholzung, Zerstörung. Ihr größtes Trauma: das Massaker von 1996, als Polizisten 21 Menschen aus ihren Reihen ermorden. Milo Rau stellt es mit Laiendarstellern nach, unter ihnen Augenzeugen von damals. Filmszenen mit den Aktivisten wird er einbauen in seine Bühnen-Inszenierung, die im Mai in Gent, Belgien Premiere hat.

Metal-Therapie - Das neue Album der Band Metallica

"72 seasons" heißt das neueste Album der Band Metallica. 72 Jahreszeiten, die ersten 18 Lebensjahre: Es geht um die Kindheit und die Verletzungen, die den Metallica-Sänger James Hetfield sein Leben lang prägten. "Screaming suicide" oder "If darkness had a son" heißen die Songs, eine ganze Platte als schmerzvolle Therapiesitzung. Im "ttt"-Interview erzählt Leadgitarrist Kirk Hammett, dass er sich immer als Outsider fühlte, James Hetfield gesteht, er sei süchtig nach dem Gefühl der Schwermut.

Wie bringt man NFT-Kunst ins Museum? - Rafaël Rozendaal im Museum Folkwang

Kunst aus Daten und Pixeln - NFT gehört zu den aktuellen Trends auf dem Kunstmarkt. Aber wie bringt man die Arbeiten sinnlich überzeugend ins Museum? Wie das gelingen kann, zeigt der Künstler Rafaël Rozendaal in Essen. Rozendaal hat zwar auch Malerei studiert, aber inzwischen ist er einer der wichtigsten Akteure der digitalen Kunst. In seiner Ausstellung "Color, Code, Communication" (Folkwang Museum, bis 20. August) präsentiert er leuchtend-farbige Arbeiten, darunter eine 81-teilige NFT-Serie als riesige immersive Video-Installation. Ein digitales Fest der Farben, sinnlich erfahrbar.

