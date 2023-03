ARD Das Erste

"hart aber fair" am Montag, 3. April 2023, um 21.00 Uhr, live aus Köln

Moderation: Louis Klamroth

Das Thema: Die Ukraine kämpft, die Bundeswehr übt noch: Muss Deutschland

Krieg können?

Die Gäste:

Michael Roth, SPD, Bundestagsabgeordneter; Vorsitzender des Auswärtigen

Ausschusses; Mitglied im SPD-Präsidium und Parteivorstand

Franz Alt, Publizist; Friedensaktivist; Buchautor "Frieden ist noch immer

möglich"

Paul Ronzheimer, stellv. Chefredakteur "Bild"; berichtet als Kriegsreporter

aus der Ukraine

Mariya Maksymtsiv, in Deutschland lebende Ukrainerin

Ulrike Winkelmann, Chefredakteurin der taz

Im Einzelgespräch: Rüdiger Hesse, Bundeswehr-Einsatzveteran

Während die Ukraine ums Überleben kämpft, wird hierzulande gefragt: Wie viel

Geld und Unterstützung braucht die Bundeswehr, um wieder kampffähig zu werden?

Und was machen Kampf und Krieg mit den Soldaten und mit ihren Angehörigen?

