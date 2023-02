ARD Das Erste

ANNE WILL, am 12. Februar 2023 um 22:00 Uhr im Ersten:

Berlin-Wahl, zweiter Versuch - Neustart oder weiter so?

Berlin wählt am Sonntag sein Landesparlament. Schon wieder - denn die Wahl vor knapp anderthalb Jahren wurde wegen schwerwiegender Pannen für ungültig erklärt. Bekommt die rot-grün-rote Koalition für das damalige Chaos und die Politik in der Hauptstadt die Quittung? Bleibt Franziska Giffey Regierende Bürgermeisterin oder zieht jemand anderes ins Rote Rathaus ein? Gut zwei Drittel der Berlinerinnen und Berliner sind nicht zufrieden damit, wie sie regiert werden. Ähnlich groß ist der Anteil der mit der Bundesregierung unzufriedenen Deutschen. Woran liegt das? Kann die Union, die größte Opposition im Bund, davon profitieren? Und was bedeuten so geringe Zufriedenheitswerte für das Vertrauen in die parlamentarische Demokratie? Zu Gast bei Anne Will: Saskia Esken (SPD, Parteivorsitzende) Omid Nouripour (Bündnis 90/Die Grünen, Parteivorsitzender) Jens Spahn (CDU, Präsidiumsmitglied, stellv. Fraktionsvorsitzender im Bundestag) Ursula Münch (Politikwissenschaftlerin, Direktorin der Akademie für Politische Bildung in Tutzing) Michael Bröcker (Chefredakteur "The Pioneer") ANNE WILL - politisch denken, persönlich fragen

