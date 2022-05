Das Expertenportal - Mit wenigen Klicks zu den richtigen Experten

Scherer GmbH & Co. KG

Nicht suchen, sondern finden: Mit einem neuen Expertenportal lassen sich mit nur wenigen Klicks zielsicher unter www.expertenportal.com Interviewgäste für Fernsehsender, passende Speaker für Veranstaltungen, eloquente Podcast-Gesprächspartner oder erfahrene Spezialisten für Radioformate entdecken.

"Unser Antrieb ist es, die Lücke zu schließen zwischen Menschen, die eine großartige Expertise haben, die noch mehr in die Sichtbarkeit sollten und Menschen und Institutionen, die täglich nach genau diesen Expertinnen und Experten suchen. Dafür stehen wir mit dem Expertenportal", erklärt Josua Laufer, Geschäftsleiter des Expertenportals.

Mehr als 500 Expertinnen und Experten aus den verschiedensten Bereichen beinhaltet das Portal und diese können direkt angefragt werden: Von A wie Achtsamkeit über G wie Gesundheit bis Z wie Zeitmanagement - vom Chefarzt, über die studierte Physikerin, Experten zur Digitalisierung bis hin zu den unterschiedlichsten Speakern, Trainern, Beratern und (Bestseller-) Autorinnen und Autoren reicht dabei das Portfolio.

Fragt man Medienschaffende nach dem Faktor, der in ihrer täglichen Arbeit die meiste Zeit in Anspruch nimmt, fällt häufig die gleiche Antwort: Es ist die Suche nach immer neuen Gesichtern beziehungsweise Expertinnen und Experten, die immens viel Aufwand bedeutet. Denn es ist heute nicht mehr damit getan, einen Menschen mit fachlichem Know-how zu einem bestimmten Thema ausfindig zu machen. Die viel wichtigere Frage lautet: Ist diese Person in der Lage, ihr Thema auch ansprechend zu vermitteln, passt sie ins Format bzw. welche (Publikums-)Wirkung hat sie?

Mit dem Expertenportal haben Redaktionen nicht nur die Möglichkeit, sich über die Expertise, sondern auch über die Ausstrahlung und Wirkung ihrer Interviewpartner zu informieren und können so die richtige Auswahl treffen. Ob für redaktionelle Beiträge, spannende Interviews, O-Töne zu aktuellen Situationen, außergewöhnliche Podcasts oder informative und gleichzeitig kurzweilige Radiobeiträge - mit der umfangreichen Suchfunktion des Expertenportals finden Journalisten, Redakteure und Content-Creator immer das passende Gegenüber.

