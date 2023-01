ARD Das Erste

KORREKTUR! ARD-DeutschlandTrend: Nur jeder dritte Deutsche glaubt daran, dass der Ukraine-Krieg 2023 enden wird

Köln (ots)

+++ Achtung Sperrfrist (Print, Radio und Online): 18.00 Uhr +++

Nachrichtenagenturen: Keine Sendesperrfrist, bitte mit Sperrfristvermerk veröffentlichen

Seit mehr als zehn Monaten dauert der russische Angriffskrieg auf die Ukraine inzwischen an – und er wird nach Meinung einer Mehrheit der Deutschen noch einige Zeit andauern: Mit einem Ende des Krieges im Jahr 2023 rechnen nur 32 Prozent. Eine Mehrheit von 58 Prozent geht hingegen aktuell davon aus, dass der Krieg 2023 nicht enden wird. Das hat eine repräsentative Umfrage von infratest dimap für den ARD-DeutschlandTrend unter 1.314 Wahlberechtigten von Montag bis Mittwoch dieser Woche ergeben.

Nach Ansicht einer knappen Mehrheit der wahlberechtigten Deutschen sind die diplomatischen Anstrengungen zur Beendigung des Krieges nicht ausreichend: 52 Prozent finden, die diplomatischen Bemühungen der Bundesregierung gehen nicht weit genug (-3 im Vgl. zu November), 34 Prozent halten sie für angemessen (+3), lediglich 4 Prozent gehen die diplomatischen Bemühungen zu weit (+-0). Bei der Bewertung der Bei der Bewertung der Sanktionsmaßnahmen gegen Russland sind sich die Deutschen weiter uneins: 35 Prozent geben an, dass sie nicht weit genug gehen (-2), ebenfalls 35 Prozent halten sie für angemessen (+4), 19 Prozent gehen sie zu weit (-4).

NATO-Generalsekretär Jens Stoltenberg hat zur Unterstützung der Ukraine vergangene Woche zu weiteren Waffenlieferungen aufgerufen, Frankreich hat am Mittwoch angekündigt, der Ukraine Spähpanzer zu liefern. Unter den Bürgerinnen und Bürgern in Deutschland gibt es hingegen für einen Ausbau der Waffenlieferungen aus Deutschland aktuell keine Mehrheit: 25 Prozent geben an, die Unterstützung der Ukraine mit Waffen gehe nicht weit genug (+4), für 26 Prozent geht sie zu weit (-4), eine relative Mehrheit von 41 Prozent hält sie jedoch für angemessen (+-0).

Um die in Folge des Krieges gestiegenen Energiepreise und Lebenshaltungskosten abzufedern, hat die Bundesregierung eine Reihe von Maßnahmen beschlossen. Diese gehen für etwa die Hälfte (52 Prozent) der Deutschen nicht weit genug. Für drei von zehn (34 Prozent) sind sie angemessen, nur 8 Prozent gehen die Entlastungsmaßnahmen zu weit.

Befragungsdaten

Grundgesamtheit: Wahlberechtigte Bevölkerung in Deutschland

Fallzahl: 1.314 Befragte

Erhebungszeitraum: 02.01. bis 04.01.2023

Erhebungsverfahren: Zufallsbasierte Telefon- und Online-Befragung

Schwankungsbreite: 2* bis 3** Prozentpunkte

* bei einem Anteilswert von 10% ** bei einem Anteilswert von 50%

Die Fragen im Wortlaut:

Deutschland hat auf den russischen Einmarsch in die Ukraine mit verschiedenen Schritten reagiert. Geben Sie im Folgenden bitte jeweils an, ob diese Schritte angemessen sind, zu weit oder nicht weit genug gehen. Wie ist es mit der Unterstützung der Ukraine mit Waffen durch Deutschland, den Sanktions-Maßnahmen gegen Russland, den diplomatischen Bemühungen zur Beendigung des Krieges?

Im Februar vergangenen Jahres ist Russland in die Ukraine einmarschiert. Was glauben Sie? Wird der Krieg in der Ukraine 2023 enden oder nicht?

Die Bundesregierung hat Entlastungen für die Bürgerinnen und Bürger beschlossen, damit diese besser mit den hohen Energiepreisen und Lebenshaltungskosten umgehen können. Sind die Entlastungsmaßnahmen der Bundesregierung aus Ihrer Sicht ausreichend? Gehen die Maßnahmen zu weit? Oder nicht weit genug?

Besuchen Sie auch die WDR-Presselounge: presse.WDR.de

Original-Content von: ARD Das Erste, übermittelt durch news aktuell