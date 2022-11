ARD Das Erste

ARD-Debüt: ROGUE TRADER - Finanzwelt und Verführbarkeit

ab 28. November 2022 für drei Monate in der ARD Mediathek und in der Nacht von Sonntag (4.) auf Montag (5. Dezember), um 00:05 Uhr im Ersten

München (ots)

In seinem Spielfilmdebüt erzählt Regisseur David Preute über den jungen Investmentbanker Tom Walker, der über Nacht einen der größten internationalen Finanzskandale aller Zeiten auslöst. Wie konnte ein 26-Jähriger unentdeckt drei Milliarden Dollar verspielen? ROGUE TRADER (BR) feierte auf den 55. Hofer Filmtagen im Oktober 2021 seine Premiere und war im Programm des Filmfestivals Max Ophüls Preis 2022 zu sehen. Im Ersten hat er nun seine TV-Premiere. Zum Inhalt: Der aus einfachen Verhältnissen stammende Tom Walker (Paulo Andre Aragao) ist ein ehrgeiziger, junger Trader in einer großen Investmentbank. Er steigt schnell auf und trägt von einem Moment auf den anderen die Verantwortung für das komplexeste und wichtigste Portfolio der kriselnden Finanzinstitution. In dem Bemühen, die enormen Gewinnerwartungen der angeschlagenen Bank zu erfüllen, erfindet er ein illegales "Sparkonto", mit dem er die internen Kontrollmechanismen der Bank umgehen kann. Dadurch bringt er seinen Arbeitgebern Millionen ein. Nachdem die Bank durch Steuergelder vor dem Konkurs bewahrt wurde, wird Toms Erfolg ihm jedoch zum Verhängnis: Steigende Gewinnerwartungen lassen ihn die Kontrolle über sein eigenes System verlieren und er muss erkennen, dass er nur ein Bauernopfer in einem viel größeren, globalen Spiel ist. Der Film ist inspiriert von wahren Begebenheiten. In weiteren Hauptrollen spielen: Ankie Beilke, Tom Bowen, Philipp Rafferty, Patrick Dewayne, Oleg Kricunova, Jan Liem, Thure Riefenstein u. a. Buch und Regie: David Preute, Produzent:innen: La Piscine Productions in Zusammenarbeit mit der Hochschule für Fernsehen und Film München, in Koproduktion mit dem Bayerischen Rundfunk, Redaktion: Claudia Gladziejewski (BR), Förderer: FFF Bayern Im Vorführraum des Ersten steht akkreditierten Journalist:innen ROGUE TRADER (https://presse.daserste.de/video/vorfuehrraum/index.html) zur Ansicht zur Verfügung. Eine Übersicht über die gesamte diesjährige "ARD Debüt"-Staffel gibt ein ausführliches Presseheft im Presseservice unter https://presse.daserste.de. Fotos über www.ardfoto.de

Original-Content von: ARD Das Erste, übermittelt durch news aktuell