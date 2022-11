WELT Nachrichtensender

Lale-Marie Walter ab heute neue Wettermoderatorin beim Nachrichtensender WELT

Am heutigen Mittwoch startet Lale-Marie Walter als neue Wettermoderatorin für den Nachrichtensender WELT. Die 27-jährige Hamburgerin ergänzt damit das Team um den Meteorologen Alexander Hildebrandt und die Wettermoderatorinnen Miriam Pede und Maira Rothe.

Die studierte Medienmanagerin war bereits in verschiedenen Bereichen der Branche tätig. Sie arbeitete als Schauspielerin, Sprecherin, Model, Moderatorin, Redakteurin und war zuletzt Filmproduzentin in Berlin. Zuvor lebte Lale-Marie Walter in Metropolen wie Kapstadt, Shanghai und London.

Lale-Marie Walter: "Ich freue mich sehr, Teil des Teams zu werden und dem WELT-Publikum zukünftig das Wetter präsentieren zu dürfen - mal mit einem Augenzwinkern, aber hoffentlich immer auf den Punkt."

