Frauen-Power: Alice Schwarzer und Nina Gummich bei "Wer weiß denn sowas?" - Das Wissensquiz vom 28. November bis 2. Dezember 2022, um 18:00 Uhr im Ersten

Während die Männer-Nationalmannschaften auf dem Rasen kicken, hat Moderator Kai Pflaume in der kommenden Rate-Woche zwei starke Frauen-Teams an den Start gebracht.

Alice Schwarzer ist Journalistin und Feministin. Seit Jahrzehnten prägt sie die Frauenbewegung - nicht nur in Deutschland. Bevor am Mittwochabend - anlässlich ihres 80. Geburtstags - der TV-Zweiteiler "Alice" im Ersten läuft, trifft sie bei "Wer weiß denn sowas?" die Frau, die sie im Film über ihr Leben verkörpert: Die Schauspielerin Nina Gummich sitzt ihr beim Rateduell gegenüber, um amüsante Fragen wie diese richtig zu beantworten.

Warum kann fast jeder Mensch ein echtes von einem falschen Lachen unterscheiden?

a) Das echte Lachen klingt weniger nach tierischen Lauten.

b) Beim echten Lachen entstehen höhere und variablere Töne.

c) Das echte Lachen dauert länger an als das falsche.

Am Freitag treten zwei Models gegeneinander an: Barbara Meier wurde 2007 Siegerin der zweiten Staffel der Castingshow "Germany's Next Topmodel" spielt gegen ihre Model-Kollegin Franziska Knuppe, einst von Wolfgang Joop für den Laufsteg entdeckt, ist sie heute vor allem als Moderatorin bekannt. An der Seite der Teamchefs Bernhard Hoëcker und Elton raten die beiden um die Wette, wenn es gilt, die richtigen Antworten auf Fragen wie diese herauszufinden:

Woraus wird noch heute ein Inhaltsstoff vieler Kosmetikprodukte, wie zum Beispiel Lippenstifte, gewonnen?

a) Zelluloid

b) Fingerhut

c) Fischschuppen

Die Woche bei "Wer weiß denn sowas?" vom 28. November bis 2. Dezember 2022 im Überblick:

Montag, 28. November - Fußball

Dienstag, 29. November - Fußball

Mittwoch, 30. November - Alice Schwarzer und Nina Gummich

Donnerstag, 1. Dezember - Fußball

Freitag, 2. Dezember - Barbara Meier und Franziska Knuppe

Wer mitspielen und mitgewinnen möchte, kann sich die ARD-Quiz-App unter www.daserste.de/quiz-app kostenlos herunterladen.

"Wer weiß denn sowas?" ist eine Produktion der UFA SHOW & FACTUAL GmbH im Auftrag der ARD-Media für Das Erste. Die Redaktion liegt beim Norddeutschen Rundfunk.

"Wer weiß denn sowas?" im Internet unter www.daserste.de/wer-weiss-denn-sowas

