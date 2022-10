ARD Das Erste

"maischberger"

am Mittwoch, 19. Oktober 2022, um 22:50 Uhr

Der Kanzler hat ein Machtwort gesprochen und damit den wochenlangen Streit zwischen FDP und Grünen um den Weiterbetrieb deutscher AKW beendet. Was bedeutet das für die weitere Zusammenarbeit in der Ampel? Und ist damit die Gefahr von Blackouts abgewendet? Fragen an den Bundesfinanzminister und FDP-Parteichef Christian Lindner.

Das Mullah-Regime im Iran geht unerbittlich gegen die Proteste im Land vor: Polizisten prügeln Demonstrierende nieder, prominente Regimekritiker "verschwinden" und im Evin-Gefängnis, in dem viele politische Gefangene sitzen, sterben Häftlinge bei einem Brand. Können die Proteste der Regierung in Teheran gefährlich werden? Wie sollte die Bundesregierung reagieren? Im Gespräch der Parteivorsitzende von Bündnis 90/Die Grünen Omid Nouripour und die Frankfurter Bürgermeisterin Nargess Eskandari-Grünberg von den Grünen, die anderthalb Jahre im berüchtigten Evin-Gefängnis inhaftiert war.

Es erklären, kommentieren und diskutieren der Herausgeber der Welt-Gruppe Stefan Aust, die taz-Journalistin Ulrike Herrmann und die Politikwissenschaftlerin und Kommentatorin Jessica Berlin.

Die Gäste:

Christian Lindner,FDP (Finanzminister und Parteivorsitzender)

Omid Nouripour, B'90/Grüne(Parteivorsitzender)

Nargess Eskandari-Grünberg,(Exil-Iranerin)

Stefan Aust (Die Welt)

Ulrike Herrmann (taz)

Jessica Berlin (Politikwissenschaftlerin)

