ARD-Sommerinterview mit Tino Chrupalla (AfD) im "Bericht aus Berlin" am 17. Juli 2022 um 18:00 Uhr im Ersten

Tino Chrupalla hat seine Wiederwahl zum Co-Parteichef der AfD nur mit Ach und Krach geschafft. Keine guten Voraussetzungen, um sich den großen Aufgaben zu stellen, vor denen die Partei steht: Wahlniederlagen, Verfassungsschutz-Beobachtung, interne Zerreißproben - und dann denkt auch noch der rechtsextreme Thüringer Landesvorsitzende Björn Höcke öffentlich darüber nach, bald das Chef-Amt selbst zu übernehmen. Die Mitgliederzahlen der Partei sanken zuletzt deutlich. Klare und einheitliche Positionen fehlten nicht nur in der Corona-Krise, sondern auch zum Ukrainekrieg. Wie will Chrupalla den Abwärtstrend der AfD stoppen und vor allem: mit welchem Thema?

Matthias Deiß, stellvertretender Studioleiter im ARD-Hauptstadtstudio, begrüßt den AfD-Vorsitzenden Tino Chrupalla am Sonntag, 17. Juli, auf der Terrasse des Marie-Elisabeth-Lüders-Hauses. Das ARD-Sommerinterview ist ab 17:00 Uhr auf tagesschau24 und um 18:00 Uhr im "Bericht aus Berlin" im Ersten zu sehen.

Die Sendung ist eine Produktion des ARD-Hauptstadtstudios und wird im ARD Text auf Seite 150 für gehörlose und schwerhörige Zuschauerinnen und Zuschauer live untertitelt.

Im Online-Format "Frag selbst!" ab ca. 16:30 Uhr können Userinnen und User ihre Fragen an Tino Chrupalla im Netz stellen. Die Fragen des Publikums erreichen die Redaktion auf den Kanälen von "Tagesschau" und "Bericht aus Berlin" bei Instagram, Facebook, Twitter (#fragselbst) und YouTube sowie per E-Mail an frag-selbst@tagesschau.de. Die Antworten gibt es im Livestream auf den Social Media-Kanälen der "Tagesschau" bei Facebook und YouTube und des "Bericht aus Berlin" bei Facebook sowie im Anschluss an das ARD-Sommerinterview um 17:30 Uhr bei tagesschau24.

Weitere Sendetermine der ARD-Sommerinterviews im "Bericht aus Berlin", sonntags um 18:00 Uhr im Ersten:

7. August 2022: Martin Schirdewan (DIE LINKE)

21. August 2022: Christian Lindner (FDP)

28. August 2022: Omid Nouripour (BÜNDNIS 90/Die Grünen)

4. September 2022: Friedrich Merz (CDU)

11. September 2022: Lars Klingbeil (SPD)

