ARD-Sommerinterview mit Markus Söder (CSU) im "Bericht aus Berlin" am 10. Juli 2022 um 18:00 Uhr im Ersten

Bayern - und die Welt. Als Ministerpräsident begrüßt Markus Söder die G7-Staatschefs. Doch mitreden auf Schloss Elmau darf er nicht. Nach dem gescheiterten Versuch einer Kanzlerkandidatur 2021 konzentriert sich Söder nun ganz auf Bayern. Dort muss er sich im kommenden Jahr den Wählerinnen und Wählern stellen - eine "Schicksalswahl", wie er sie zuletzt nannte.

Zur Profilierung nutzt er die Oppositionsrolle im Bund. Als CSU-Chef wettert er gegen die Ampel in Berlin. Er will Atomkraftwerke länger laufen lassen und macht bei Corona statt im "Team Vorsicht" nun im "Team Volksfest" mit. Er gibt sich unzufrieden mit der Bundesregierung, bemängelt, die Entlastung der Bürgerinnen und Bürger seien nicht zielgenau und kritisiert den Umgang mit der zunehmenden Gasknappheit.

Matthias Deiß, stellvertretender Studioleiter im ARD-Hauptstadtstudio, begrüßt den CSU-Vorsitzenden Markus Söder am Sonntag, 10. Juli, auf der Terrasse des Marie-Elisabeth-Lüders-Hauses. Das Erste sendet das ARD-Sommerinterview im "Bericht aus Berlin" um 18:00 Uhr.

Die Sendung ist eine Produktion des ARD-Hauptstadtstudios und wird im ARD Text auf Seite 150 für gehörlose und schwerhörige Zuschauerinnen und Zuschauer live untertitelt.

Im Online-Format "Frag selbst!" ab ca. 17:15 Uhr können Userinnen und User ihre Fragen an Markus Söder im Netz stellen. Die Fragen des Publikums erreichen die Redaktion auf den Kanälen von "Tagesschau" und "Bericht aus Berlin" bei Instagram, Facebook, Twitter (#fragselbst) und YouTube sowie per E-Mail an frag-selbst@tagesschau.de. Die Antworten gibt es im Livestream auf den Social Media-Kanälen der "Tagesschau" bei Facebook und YouTube und des "Bericht aus Berlin" bei Facebook.

Weitere Sendetermine der ARD-Sommerinterviews im "Bericht aus Berlin", sonntags um 18:00 Uhr im Ersten:

17. Juli 2022: Tino Chrupalla (AfD)

7. August 2022: Martin Schirdewan (DIE LINKE)

21. August 2022: Christian Lindner (FDP)

28. August 2022: Omid Nouripour (BÜNDNIS 90/Die Grünen)

4. September 2022: Friedrich Merz (CDU)

11. September 2022: Lars Klingbeil (SPD)

