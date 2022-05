ARD Das Erste

Sondersendung "Berliner Runde" zur Wahl in Schleswig-Holstein am 8. Mai 2022, um 19:20 Uhr, im Ersten

München (ots)

Moderation: Matthias Deiß Am kommenden Sonntag entscheiden die Wählerinnen und Wähler in Schleswig-Holstein über eine neue Landesregierung. Sowohl CDU als auch SPD wollen stärkste Kraft werden, doch diesmal liegt der Amtsbonus bei der CDU. Laut Umfragen liegt die Partei von Ministerpräsident Daniel Günther klar vorne, eine Fortführung der von ihm geleiteten Jamaika-Koalition ist möglich. Aber auch eine Ampel-Koalition wie im Bund sowie Zweier-Bündnisse aus CDU und Grünen, CDU und FDP oder eine große Koalition aus CDU und SPD sind denkbar. Wie ist das Wahlergebnis in Schleswig-Holstein einzuordnen und welche Bedeutung hat es für die Ampel-Parteien und die Opposition? Zur "Berliner Runde" begrüßt Matthias Deiß, stellvertretender Studioleiter im ARD-Hauptstadtstudio:

Kevin Kühnert (Generalsekretär der SPD)

Mario Czaja (Generalsekretär der CDU)

CSU: NN

Emily Büning (Bundesgeschäftsführerin von BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN)

Bijan Djir-Sarai (Generalsekretär der FDP)

Bernd Baumann (Erster Parlamentarischer Geschäftsführer der AfD)

Amira Mohamed Ali (Fraktionsvorsitzende von DIE LINKE)

Das Erste strahlt die "Berliner Runde" am Sonntag, 8. Mai 2022, um 19:20 Uhr aus. Die Sondersendung ist eine Produktion des ARD-Hauptstadtstudios und wird im ARD Text auf Seite 150 für gehörlose und schwerhörige Zuschauerinnen und Zuschauer live untertitelt. Redaktion: Daniel Pokraka

