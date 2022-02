ARD Das Erste

ANNE WILL am 6. Februar 2022 um 21:45 Uhr im Ersten: Worte oder Waffen - wo steht Deutschland im Ukraine-Konflikt?

Bild-Infos

Download

München (ots)

Mehr als 100.000 russische Soldaten stehen an der Grenze zur Ukraine. Damit droht eine Eskalation der Krise in dieser Region. "Die Lage ist sehr ernst", sagt Bundeskanzler Olaf Scholz. In den kommenden Tagen reist er für Gespräche nach Washington, Kiew und Moskau. Die Bundesregierung lehnt Waffenlieferungen an die Ukraine ab. Trägt Deutschland damit zur Friedenssicherung in Europa bei oder spielt das Russland in die Hände? Sollte die Bundesregierung Waffenlieferungen an die Ukraine zustimmen? Welche Rolle spielt die Abhängigkeit von russischem Gas für die deutsche Außenpolitik? Und: Welches Ziel verfolgt Wladimir Putin?

Zu Gast bei Anne Will:

Kevin Kühnert (SPD, Generalsekretär)

(SPD, Generalsekretär) Jürgen Trittin (Bündnis 90/Die Grünen, Außenpolitischer Sprecher der Bundestagsfraktion)

(Bündnis 90/Die Grünen, Außenpolitischer Sprecher der Bundestagsfraktion) Dietmar Bartsch (Die Linke, Fraktionsvorsitzender im Bundestag)

(Die Linke, Fraktionsvorsitzender im Bundestag) Anne Applebaum (amerikanisch-polnische Historikerin und Journalistin)

(amerikanisch-polnische Historikerin und Journalistin) Andrij Melnyk (Botschafter der Ukraine in der Bundesrepublik Deutschland)

(Botschafter der Ukraine in der Bundesrepublik Deutschland) Ina Ruck (ARD-Korrespondentin in Moskau)

ANNE WILL - politisch denken, persönlich fragen

Original-Content von: ARD Das Erste, übermittelt durch news aktuell