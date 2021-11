ARD Das Erste

"Bundestag live" Gedenkstunde zum Volkstrauertag am 14. November 2021, um 13:30 Uhr im Ersten

München (ots)

Die Zentrale Gedenkstunde zum Volkstrauertag erinnert an die Opfer des Zweiten Weltkriegs und wirft dabei in diesem Jahr einen besonderen Blick auf den Angriffs- und Vernichtungskrieg in Ost- und Südosteuropa, der vor 80 Jahren mit dem Überfall auf die Sowjetunion und der Besetzung Jugoslawiens und Griechenlands begann.

Das Erste überträgt die Zentrale Gedenkstunde von 13:30 bis 14:30 Uhr aus dem Deutschen Bundestag. Der Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge veranstaltet die Gedenkstunde. Die Schirmherrschaft übernimmt Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier, der auch das Totengedenken hält und auch an all jene erinnern wird, die Opfer von Terrorismus, Extremismus, Antisemitismus und Rassismus wurden.

Klaus Weidmann, Korrespondent im ARD-Hauptstadtstudio, kommentiert das Geschehen im Plenarsaal aus der Sprecherkabine.

Die Sondersendung ist eine Produktion des ARD-Hauptstadtstudios und wird im ARD Text auf Seite 150 für gehörlose und schwerhörige Zuschauerinnen und Zuschauer live untertitelt.

