"Bericht aus Berlin" am Sonntag, 7. November 2021, um 18:05 Uhr im Ersten

Moderation: Tina Hassel Geplante Themen: Corona und kein Ende - wie sicher durch die vierte Welle? Dazu unter anderem eine Reportage aus einer Berliner Grundschule von Justus Kliss. Eigentlich gilt dort in der Hauptstadt derzeit keine Maskenpflicht, trotzdem drängen vielerorts Eltern und Lehrer darauf, sie zu tragen. Ohnehin bleibt es noch immer dabei: 16 Bundesländer, 16 Regelungen. Dazu im Gespräch: Heiner Garg, FDP, Gesundheitsminister und stellvertretender Ministerpräsident Schleswig-Holstein, Mitglied des Arbeitskreises Gesundheit bei den Koalitionsverhandlungen Die Last der hohen Erwartungen - die Grünen in der Klima-Klemme Keine andere Partei wird so sehr an der Klimapolitik gemessen wie die Grünen. Was bisher dazu aber von den Ampel-Verhandlern kommt, ist eher mau. Ausgerechnet ihr Kernthema könnte für die Partei zum Risiko werden. Autor: Christian Feld Dazu im Studio/Schaltgespräch: Oliver Krischer, Bündnis 90/Die Grünen, Stellv. Fraktionsvorsitzender im Bundestag und Verhandlungsführer für die Grünen im Bereich Klima bei den Koalitionsverhandlungen Im "Nach-Bericht aus Berlin" auf den Social-Media-Kanälen der "Tagesschau" findet ein Gespräch mit Oliver Krischer statt zu den Themen der Sendung und zu Fragen von Zuschauerinnen und Zuschauern. Weitere Informationen zur Sendung finden Sie unter: www.berichtausberlin.de www.facebook.com/berichtausberlin www.twitter.com/ARD_BaB

