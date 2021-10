ARD Das Erste

Klinik-Jubiläum: Das "In aller Freundschaft"-Team Alexa Maria Surholt und Thomas Rühmann bei "Wer weiß denn sowas?"

München (ots)

Das Wissensquiz vom 18. bis 22. Oktober 2021, um 18:00 Uhr im Ersten

Die neue Woche startet musikalisch - mit zwei seit Jahrzehnten erfolgreichen und beliebten Schlagerstars: Ute Freudenberg und Olaf Berger werden am Montag allerdings nicht im Duett singen, sondern sich beim fröhlichen Raten duellieren.

Unter dem Titel "ramble!", was man mit "Wanderung" übersetzen kann, diskutierten Felix von der Laden und Izzi miteinander über unterschiedlichste Themen - auf YouTube und im Podcast. Am Dienstag testet Moderator Kai Pflaume die beiden Youtuber in Sachen Allgemeinwissen mit kniffligen Rätselfragen.

In den 1990ern prägten Jörg Draeger und Harry Wijnvoord mit ihren Gameshows die neue bunte (Privat-)Fernsehwelt. Mit niederländischem Charme und Akzent präsentierte Wijnvoord "Der Preis ist heiß", und Draeger verteilte in "Geh aufs Ganze!" rot-schwarze Stoffratten als begehrten Trostpreis an seine Kandidaten. Wer wird das Showmasterduell am Mittwoch gewinnen und wer bekommt diesmal den "Zonk"?

Fans von "In aller Freundschaft" kennen Dr. Roland Heilmann, alias Thomas Rühmann und die Klinikchefin Sarah Marquardt, alias Alexa Maria Surholt seit die erste Folge der erfolgreichen Krankenhausserie im Oktober 1998 im Ersten startete. Die beiden Schauspieler feiern ihr 23. "Dienstjubiläum" am Donnerstag bei "Wer weiß denn sowas?".

Zwei Generationen von "Tagesschau"-Sprecherinnen treffen sich zum Wochenausklang im Rate-Studio: Dagmar Berghoff, die als erste weibliche Sprecherin den Spitznamen "Miss Tagesschau" bekam und als Chefsprecherin 1999 in den Ruhestand ging, tritt gegen Julia-Niharika Sen an, die seit diesem Jahr zum Sprecherteam gehört. An der Seite der Teamchefs Bernhard Hoëcker und Elton grübeln die beiden News-Profis auch über royale Fragen, wie diese:

Welche von König Edward VII. eingeführte Tradition gilt im britischen Königshaus bis heute?

a) Wer im Buckingham Palace flucht, muss einen Gin trinken.

b) Wer auf einer Party zuerst gehen will, muss ein Lied singen.

c) Vor und nach dem Weihnachtsessen werden alle Gäste gewogen.

Die Woche bei "Wer weiß denn sowas?" vom 18. bis 22.10.2021 im Überblick:

Montag, 18. Oktober - Ute Freudenberg und Olaf Berger

Dienstag, 19. Oktober - Felix von der Laden und Izzi

Mittwoch, 20. Oktober - Jörg Draeger und Harry Wijnvoord

Donnerstag, 21. Oktober - Alexa Maria Surholt und Thomas Rühmann

Freitag, 22. Oktober - Julia-Niharika Sen und Dagmar Berghoff

Wer mitspielen und mitgewinnen möchte, kann sich die ARD-Quiz-App unter www.daserste.de/quiz-app kostenlos herunterladen.

"Wer weiß denn sowas?" ist eine Produktion der UFA SHOW & FACTUAL GmbH im Auftrag der ARD-Werbung für Das Erste. Die Redaktion liegt beim Norddeutschen Rundfunk.

"Wer weiß denn sowas?" im Internet unter www.daserste.de/wer-weiss-denn-sowas

Original-Content von: ARD Das Erste, übermittelt durch news aktuell