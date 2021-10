ARD Das Erste

Nobelpreisträger Prof. Dr. Benjamin List am Dienstag, 12. Oktober, im "Kölner Treff" im Ersten

München (ots)

Zum ersten Mal ist ein frisch gebackener Nobelpreisträger zu Gast im "Kölner Treff". Prof. Dr. Benjamin List, Direktor am Max-Planck-Institut für Kohlenforschung in Mülheim an der Ruhr, wurde während eines Kurzurlaubs von dem Anruf der Schwedischen Akademie überrascht. Nicht nur er und seine Frau sind "völlig aus dem Häuschen". Auch sein ganzes Team am Institut feierte begeistert die höchste Anerkennung, die ein Wissenschaftler erlangen kann. In seinem Talkshow-Debüt erzählt der Chemie-Professor über die bahnbrechende Entwicklung aus seinem Institut, gewährt aber auch Einblicke in spannende Familiengeschichten und erklärt, warum seine Leidenschaft für Chemie eigentlich auf einem Missverständnis basiert. Susan Link und Micky Beisenherz begrüßen in dieser Ausgabe des "Kölner Treff" außerdem folgende Gäste: Felix Neureuther, Ina Müller, Marteria, Steffen Baumgart, Siham El-Maimouni sowie Riccardo und Anna Simonetti. Der TALK am Dienstag mit dem "Kölner Treff" ist am Dienstag, 12. Oktober 2021, um 22:50 Uhr im Ersten und in der ARD Mediathek zu sehen. Das WDR Fernsehen zeigt diese Ausgabe zur gewohnten Zeit am Freitag, 15. Oktober 2021, um 22:00 Uhr. Verantwortliche Redakteurin ist Dagmar Kieselbach (WDR).

Original-Content von: ARD Das Erste, übermittelt durch news aktuell