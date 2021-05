CultureTotal GmbH

Heinz Rudolf Kunze so persönlich wie noch nie im exklusiven Livestream

Sein Soloprogramm und viele weitere Highlights auf CultureTotal

Hamburg (ots)

"Heinz Rudolf Kunze - Wie der Name schon sagt" ist das Motto des neuen Soloprogramms von einem, der zu Recht seit fast 40 Jahren zu den wichtigsten politischen Songwritern und Rockpoeten des Landes gehört. In diesem Jahr feiert er sein großes 40-jähriges Bühnenjubiläum. "Wie der Name schon sagt" ist alles, was Kunze ausmacht und trotzdem reduziert auf das Wesentliche: Kunze, seine Gitarre, sein Klavier und seine Songs.

Am 10.06.2021, 19.30 Uhr ist Heinz Rudolf Kunze im Livestream auf der Kultur-Streamingplattform CultureTotal zu erleben.

"Musik ohne Grenzen verbindet Nationen" Das internationale Festival der Weltmusik möchte Menschen unterschiedlichster Herkunft zusammenführen, um das gemeinsame kulturelle und geistige Erbe miteinander zu feiern, zu teilen und weiterzuentwickeln. Dabei spielen die unterschiedlichen Nationalitäten, Religionen und Sprachen keine Rolle. Musik ist die einzige gemeinsame und schönste Weltsprache!

Das 7. Offenbacher "MainWeltmusik"-Festival findet mit acht Konzerten unter der Schirmherrschaft von Herrn Tarek Al-Wazir, dem hessischen Minister für Wirtschaft, Energie, Verkehr und Wohnen und Dr. Felix Schwenke, dem Oberbürgermeister der Stadt statt.

Die Veranstaltungen werden an den ersten drei Samstagen im Juli (03.07.2021, 10.07.2021, 17.07.2021) jeweils um 20 Uhr gestreamt. Mit dabei sind auch hochkarätige Künstler wie der "King of Klezmer" Giora Feidman.

Am 26. Mai, 20 Uhr lädt Irina Titova, die "Queen of Sand" mit ihrem Programm in 80 Tagen um die Welt die Zuschauer zum Reisen und Träumen vom Sofa aus ein. Diese außergewöhnliche Sandmalerei-Show erinnert daran, die Magie des Augenblicks zu genießen und wird jedem ein Lächeln entlocken.

In der dritten digitalen Ausgabe von "Das Maaß ist voll" lädt Moderator und Entertainer Roland Donner Yvonne der Bark nach Dinslaken in die Karthrin-Türks-Halle ein. Sie gehört zu den Top-Expertinnen für das Thema Körpersprache und Wirkung. Am Sonntag, den 30. Mai, um 11 Uhr wird die Veranstaltung live aus der ersten "virtuellen Kulturhauptstadt" Dinslaken gestreamt.

Darüber hinaus bietet die CultureTotal weitere Live-Streams mit Giora Feidman, Katja Ebstein, Gitte Haenning und Bibi Blocksberg.

Tickets und weitere Informationen erhältlich unter www.culturetotal.com.

