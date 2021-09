ARD Das Erste

Drehstart in Köln für "Anna und ihr Untermieter - Wer jetzt kein Haus hat ..." (AT)

Bild-Infos

München (ots)

Katerina Jacob und Ernst Stötzner glänzen erneut mit spitzfindigen Wortgefechten

Unterschiedlicher könnten Anna (Katerina Jacob) und ihr Untermieter Herr Kurtz (Ernst Stötzner) nicht sein: sie lebensbejahend, mit viel Sinn fürs Gemeinwohl; er wortkarg und seinen Mitmenschen eher kritisch gegenüber eingestellt. Dass sie dennoch eine Wohnung teilen, ist vor allem ihrem unfreiwilligen Rentner-Dasein geschuldet.

Den ersten Film "Anna und ihr Untermieter - Aller Anfang ist schwer" verfolgten im Ersten 5,6 Millionen Zuschauer. Damit war der Pilotfilm der erfolgreichste Start einer neuen Reihe auf dem Sendeplatz "Endlich Freitag im Ersten". Zurzeit finden in Köln unter der Regie von Ralf Huettner, der bereits den ersten Film inszeniert hat, Dreharbeiten mit Katerina Jacob und Ernst Stötzner zum zweiten Film "Wer jetzt kein Haus hat ..." statt. Und wieder behandelt die wortwitzige Komödie nach dem Drehbuch von Martin Rauhaus ein wichtiges gesellschaftliches Thema: Ist der wohlverdiente Ruhestand wohl verdient? Können sich ältere Menschen, die ein Leben lang gearbeitet haben, mit ihrer Rente noch Miete und Unterhalt in der Stadt leisten?

In weiteren Rollen spielen Armin Rohde, Katharina Schlothauer, Lisa Kreuzer u. a.

Zum Inhalt: Anna (Katerina Jacob) und ihr kauziger Untermieter Werner Kurtz (Ernst Stötzner) haben sich quasi eingespielt. Da steht Annas Ex-Mann Willi (Armin Rohde), der vor Jahren wegen einer Jüngeren nach Thailand zog, plötzlich vor der Tür. Nur zu Besuch, wie er versichert. Doch Anna und ihre Tochter Karin (Katharina Schlothauer) haben einen Verdacht: Hat er schon wieder sein Geld verjubelt? Will er in Köln bleiben? Doch egal, was Willi angestellt hat, Anna will natürlich helfen - sehr zum Missfallen von Herrn Kurtz. Auch Annas beste Freundin Gundula (Lisa Kreuzer) braucht dringend eine neue Bleibe. Werner sieht schwarz und seinen Platz an Annas Seite gefährdet. Oder noch schlimmer: Will Anna eine WG gründen, mit ihm als einzig solventem Mieter? Anna hat alle Hände voll zu tun, bis jeder seinen neuen Platz im Leben kennt und Herr Kurtz wieder versöhnt ist.

"Anna und ihr Untermieter - Wer jetzt kein Haus hat ..." (AT) ist eine Produktion der Calypso Entertainment (Produzentin: Brit Possardt, Producerin: Katharina Walther, Natalie Zoghbi) im Auftrag der ARD Degeto für die ARD. Die Redaktion liegt bei Birgit Titze und Stefan Kruppa (beide ARD Degeto).

Foto unter www.ard-foto.de

