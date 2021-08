ARD Das Erste

Kirchliche Sendungen am Wochenende 21./22. August 2021 im Ersten

München (ots)

"Das Wort zum Sonntag" am Samstag, 21.August 2021, um 23:45 Uhr, spricht Pastorin Annette Behnken aus Loccum. Ihr Thema: Vergib uns unsere Schuld

Die chaotischen Bilder aus Afghanistan - sie gehen vielen nicht mehr aus dem Kopf. Verantwortliche rechtfertigen sich wortreich, Bürokratie war wichtiger als Menschlichkeit. Zurecht bleibt ein Gefühl der Beschämung, der Mitschuld und des Versagens. Über den Umgang mit Schuld spricht Pastorin Annette Behnken aus Loccum in ihrem Wort zum Sonntag.

Die "Wort zum Sonntag"-Sendung kann unter www.DasErste.de/wort nachgelesen oder als Video-Podcast sowie am jeweiligen Tag nach 18:00 Uhr in der ARD-Mediathek angesehen werden.

Redaktion: Eberhard Kügler (NDR)

"Politik - Ein Höllenjob?" ist Thema der Sendereihe "Echtes Leben" am Sonntag, 22. August 2021, um 17:30 Uhr

Ob Maskendeals, nicht angemeldete Nebeneinkünfte oder Plagiatsvorwürfe. Wenn Politiker*innen in Schlagzeilen geraten sind es selten positive. Die Folge: gerade einmal 16 Prozent der Bürger*innen sprechen Politiker*innen noch ein hohes oder sehr hohes Ansehen zu. Dabei nehmen Politiker*innen eine wichtige Aufgabe für unsere Demokratie war. Viele arbeiten bis an den Rand der Erschöpfung. Sind sie also wirklich so schlecht wie ihr Ruf? Oder haben wir auch ein falsches Bild von Politik, in der die eigentliche Arbeit oft in Gremien erfolgt und nur durch mühsame Kompromisse kleine Fortschritte erzielt werden?

Ein Film von Ilyas Mec

Redaktion: Philipp Engel (hr)

Diese Sendung ist nach der Ausstrahlung zwölf Monate lang in der ARD-Mediathek verfügbar

Im Internet: DasErste.de/echtesleben

