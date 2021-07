ARD Das Erste

Das Erste: "Kommissar Bäckström": Schwedisch-deutsche Krimiserie ab 1. August mit drei Doppelfolgen, jeweils sonntags, 21:45 Uhr im Ersten

Ein rätselhafter Mord und ein spektakulärer Raubüberfall bilden die Ausgangspunkte für die raffiniert erzählte Krimihandlung der schwedisch-deutschen Serie "Kommissar Bäckström" nach Charakteren des Bestsellerautors und Kriminologen Leif GW Persson. Im Zentrum der Ereignisse steht der ebenso brillante wie eigenwillige und selbstverliebte Starermittler Evert Bäckström, gespielt von dem charismatischen schwedischen Schauspieler Kjell Bergqvist. Seine Genialität zeigt der Kommissar auch gerne als Experte in einer TV-Crime-Show, weniger spektakuläre Fälle überlässt er hingegen seinem Team. An der Seite von Kjell Bergqvist spielen Agnes Lindström Bolmgren, Livia Millhagen, Pekka Strang, Elvis Stegmar, Filip Berg, Peshang Rad, Helen Sjöholm, Jens Hultén, Johan Widerberg u.v.a "Kommissar Bäckström - Die Insel" und "Kommissar Bäckström - Der Schädel Sonntag, 1. August 2021, 21:45 Uhr und 22:30 Uhr Kommissar Bäckström interessiert sich beruflich für nichts außer Mord. Als auf einer unbewohnten Insel in einem Fuchsbau ein menschlicher Schädel auftaucht, verspricht das Bauchgefühl dem selbstverliebten Ermittler mit nahezu hundertprozentiger Aufklärungsquote einen spektakulären Fall. Jaidee, das asiatische Opfer, ließ nach ersten Erkenntnissen bereits 2004 im Tsunami auf Thailand ihr Leben. Einen spektakulären Raubüberfall der Russenmafia schiebt der Kommissar seiner Kollegin Carlsson zu... "Kommissar Bäckström - Der Tsunami" und "Kommissar Bäckström - Die Freundin" Sonntag, 8. August 2021, 21:45 Uhr und 22:30 Uhr Dienstliche Vorgaben ignorierend, ermittelt Bäckström in Bangkok und an den Traumstränden Thailands. Unterstützung erhält er von der örtlichen Polizei. Als ein verlässlicher Augenzeuge ihm den Tod Jaidees bestätigt, vermutet Bäckström einen raffinierten Betrug. Ohnehin vertraut er seiner Intuition mehr als der Aktenlage. Der ehrgeizigen Staatsanwältin Hanna Hwass sind die Alleingänge Bäckströms jedoch ein Dorn im Auge. Um ihn loszuwerden, rollt sie einen alten Diebstahlsvorwurf gegen ihn wieder auf ... "Kommissar Bäckström - Das Versteck" und "Kommissar Bäckström - Das Urteil" Sonntag, 15. August 2021, 21:45 Uhr und 22:30 Uhr Kommissar Bäckström gelingt es, den entführten Nachbarsjungen und Nachwuchsdetektiv Edvin unversehrt zu finden. Edvins Aussagen lenken den Verdacht auf Haqvin, Leiter eines Pfadfinder-Camps. Die bisherigen Indizien reichen jedoch nicht, um Haqvin zu belasten. Um Haqvin zu einem Geständnis zu bringen, stellt ihm Bäckström eine ungewöhnliche Falle ... Die Regie der sechsteiligen Serie übernahmen Jonathan Sjöberg und Amanda Adolfsson nach Drehbüchern von Jonathan Sjöberg und Dennis Magnusson. Gedreht wurde in Göteburg, Stockholm, der westschwedischen Provinz Västra Götalands län sowie in Thailand. "Kommissar Bäckström" ist eine Produktion der Yellow Bird in Koproduktion mit ARD Degeto und C More, TV4, OCH Film I VÄST, TV2 NORWAY, DR, SIMINN, MTV und BANIJAY Rights für die ARD. Die Redaktion liegt bei Sebastian Lückel (ARD Degeto). Die Pressemappe zur Serie finden akkreditierte Journalisten im Presseservice Das Erste (https://presse.daserste.de) zum Download. Fotos über www.ard-foto.de

