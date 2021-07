ARD Das Erste

Das Erste: Zum Tod von Alfred Biolek ändert Das Erste heute sein Programm

München (ots)

Aus Anlass des Todes von Alfred Biolek ändert Das Erste sein Programm und zeigt heute um 23:55 Uhr den Film von Oliver Schwabe "Tschüss Bio!" (WDR) und direkt im Anschluss, um 00:10 Uhr, das 90-minütige Portrait von Sandra Maischberger und Hendrik Fritzler "Mensch, Bio!" (WDR). Der Film gibt Einblicke in das bewegte Leben von Alfred Biolek. Christine Strobl, ARD-Programmdirektorin: "Alfred Biolek brachte als perfekter Gastgeber den geistreichen Smalltalk und die gute Laune ins deutsche Fernsehen. In seinen Musik- und Talkshows traf man sich gerne, und die stets bunt gemischte Gesellschaft verbreitete Flair und Unterhaltungswert gleichermaßen. Gespräche mit Leichtigkeit und Witz zu führen und dabei seinen Gästen nie zu nahe zu treten, war seine große Gabe. Seine Sendungen und Kochshows wie 'Bio's Bahnhof', 'Boulevard Bio' und 'alfredissimo!' haben in der Fernsehunterhaltung Maßstäbe gesetzt. Wir werden ihn sehr vermissen." Den geänderten Programmablauf (mit ausführlichen Pressetexten) entnehmen Sie bitte den Seiten http://programm.daserste.de/

Original-Content von: ARD Das Erste, übermittelt durch news aktuell