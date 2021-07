ARD Das Erste

"Sturm der Liebe": Neuzugang wirbelt "Fürstenhof" auf

München (ots)

Mitte August stößt Johannes Huth zum Hauptcast der ARD-Erfolgstelenovela

Lebensfroh, gutgläubig und grundehrlich: Ab Folge 3656 (voraussichtlicher Sendetermin: 16. August 2021) ist Johannes Huth in der Rolle des Gerry Richter in der Bavaria Fiction-Produktion zu sehen. Gerry kommt nach Bichlheim, um seinen kleinen Bruder Max (Stefan Hartmann) zu seinem Geburtstag zu überraschen. Doch Max ist von dem ungebetenen Gast ganz und gar nicht begeistert und versucht, ihn so schnell wie möglich wieder loszuwerden. Aber Gerry ist gekommen, um zu bleiben.

Gerry ist anders und lebt in seiner eigenen Welt. Durch seine kognitive Beeinträchtigung drehte sich in der Familie Richter immer alles um ihn, und Max musste viel zurückstecken.

Auch den Bichlheimern wird schnell klar, dass Gerry seine ganz eigene Art hat, doch sie schließen ihn schon bald ins Herz. Einen bleibenden Eindruck hinterlässt er vor allem bei Shirin (Merve Çakir), in die er sich auf den ersten Blick Hals über Kopf verliebt ...

"Es ist sehr bereichernd, mit so leidenschaftlichen Kolleg*innen vor und hinter der Kamera für ein tägliches Format arbeiten zu dürfen, das seit über 15 Jahren so erfolgreich produziert wird", so Johannes Huth über sein Engagement bei "Sturm der Liebe". Über seine Rolle verrät er: "Auch wenn es Gerry vermeintlich an sozialer Intelligenz mangelt, besitzt er eine große Sensibilität, über die er sich jedoch nicht bewusst ist. Das macht ihn für mich zu einer liebenswürdigen und unverblümten Figur, deren Naivität gleichzeitig ihre größte Stärke ist."

Johannes Huth absolvierte seine Ausbildung zum Schauspieler und Sänger in Wien. Anschließend wirkte der gebürtige Koblenzer in zahlreichen Theater- und Musicalproduktionen wie "Frühlings Erwachen", "König Lear" und "Hinterm Horizont" mit. Daneben stand er unter anderem für "Gute Zeiten, schlechte Zeiten", "Unter Uns" sowie die Miniserie "Tina mobil" vor der Kamera.

