ARD-Mediathek - Die Highlights im April 2021

Die unheimliche Leichtigkeit der Revolution (MDR/ARD Degeto/BR) Drama (90 Min.) Ab 21. April 2021 | für drei Monate in der ARD-Mediathek Lineare Ausstrahlung Ende April 2021 | 20:15 Uhr | Das Erste Der Eventfilm nach Motiven des gleichnamigen Bestsellers von Peter Wensierski erzählt die Anfänge der Friedlichen Revolution von 1989 anhand der wahren Geschichte einer Gruppe junger Menschen. Rund um Leipzig wird damals Kohle abgebaut, Chemiefabriken verseuchen die Luft, die Flüsse sterben. Die junge Franka hat noch nie jemanden öffentlich darüber sprechen hören, bis sie auf die Umwelt-Andacht in einer Leipziger Kirche stößt. Sie schließt sich der Gruppe an, die - da Demonstrationen verboten sind - einen "Gedenkumzug" für den Leipziger Fluss, die Pleiße, organisiert. So etwas hat es in Leipzig noch nie gegeben: Junge Menschen protestieren friedlich gegen die Umweltzerstörung in der DDR. Doch schon bald greift die Stasi ein ... In den Hauptrollen spielen Janina Fautz, Inka Friedrich, Alexander Hörbe, Ferdinand Lehmann und Timur Bartel. Rebecka Martinsson (ARD Degeto) Krimireihe mit vier neuen Folgen Ab 2. April 2021 | für jeweils 30 Tage in der ARD-Mediathek Lineare Ausstrahlung am 1., 4., 5. und 11. April 2021 | 21:45 Uhr | Das Erste Mit vier neuen Fällen nach den Bestsellern von Åsa Larsson wird die erfolgreiche Krimiserie fortgesetzt. Die Staatsanwältin Rebecka Martinsson (Sascha Zacharias) hat sich dafür entschieden, in ihrer nordschwedischen Heimat zu bleiben. In "Nach alter Sitte" (1. April) übernimmt sie in der abgelegenen Bergregion Tornedalen einen undurchsichtigen Fall: Dort ist ein Kleinkrieg zwischen Rentierzüchtern ausgebrochen, die der traditionellen Gemeinschaft der Samen angehören. Es folgen die Fälle "Lange Schatten" (4. April), "In Teufels Küche" (5. April) und "Eisige Kälte" (11. April). Alle vier Folgen finden akkreditierte Journalisten im Vorführraum des Presseservice zur Ansicht. Brexit - Chronik eines Abschieds (ONE) Geschichtsdrama (90 Min.) Ab 4. April 2021 | für 30 Tage in der ARD-Mediathek Lineare Ausstrahlung am 3. April 2021 | 20:15 Uhr | ONE Benedict Cumberbatch spielt den Politstrategen Dominic Cummings, der die Kampagne für den Austritt Großbritanniens aus der EU leitet. Im Gegensatz zu den EU-Befürwortern setzt er nicht auf herkömmliche Wahlkampf-Methoden bei der Volksabstimmung, sondern auf datenbasierte Mittel der psychologischen Kriegsführung. So gelingt es ihm, eine erhebliche Zahl von bisherigen Nichtwählern zur Zustimmung zum Brexit zu manipulieren. Die Serie ist auch in der englischen Originalversion abrufbar. Schattenwelten Berlin (RBB) Reportage-Reihe - drei Folgen (30 Min.) Ab 9. April 2021 | in der ARD-Mediathek Wir alle lieben Berlin - seine grenzenlose Freiheit, seine Weltoffenheit, seine Glitzerwelt aus Party und Konsum. Doch im Großstadtleben blitzen immer wieder Schattenwelten auf: Ausgehend von Gerüchten, urban myths, entfalten sich packende Recherchen: Einer der großen Immobilieninvestoren der Stadt, dessen Altbauwohnungen bei jungen Gutverdienern begehrt sind, arbeitet mit tschetschenischen Menschenhändlern zusammen. Einer der bekanntesten Sneaker-Stores Deutschlands kooperiert unter der Hand mit dem Oberhaupt einer arabischen Großfamilie. Techno-Raves im Freien werden von einem Drogenhändlerring organisiert, der sich - unterstützt von der Nachrichtenplattform Telegram - selbst einen Absatzmarkt für seinen Stoff schafft. In investigativen Milieureportagen ergründet "Schattenwelten" Berliner Realitäten. Crime Time - Auf den Spuren eines Kindermörders (HR) True-Crime-Dokus - drei Folgen (45 Min.) Ab 13. April 2021 | bis 1. März 2022 in der ARD-Mediathek Lineare Ausstrahlung am 15., 22. und 29. April | 21:00 Uhr | HR Es ist das Jahr 1999, als die achjährige Johanna nicht mehr vom Spielen nach Hause kommt. Erst sieben Monate später wird ihre Leiche in einem Waldstück gefunden. Nun beginnt die verzweifelte Suche nach dem Mörder des kleinen Mädchens und für die Eltern die seelische Tortur: Was wurde ihrer Tochter angetan? Erst nach knapp 20 Jahren kommen die Ermittler dem potentiellen Mörder auf die Schliche. Doch werden sie ihm jetzt noch nachweisen können, dass er Johanna kaltblütig ermordet hat? In "Crime Time - Auf den Spuren eines Kindermörders" kommen die zu Wort, die nichts unversucht ließen, den Mörder zu fassen und den Eltern etwas Seelenfrieden zu verschaffen: der Staatsanwalt, die ErmittlerInnen und der Leiter der zuständigen Sondereinsatzkommission. Wie ich lernte, bei mir selbst Kind zu sein (SR) Coming-of-Age-Drama Ab 19. April 2021 | für 30 Tage in der ARD-Mediathek Lineare Ausstrahlung am 18. April 2021 | 23:35 Uhr | Das Erste Der zwölfjährige Paul Silberstein (Valentin Hagg), Spross einer mondänen altösterreichischen Zuckerbäckerdynastie, ist ein seltsames Kind. Er ist sprachgewandt, abenteuerhungrig und vom Schicksal mit einer blühenden Fantasie ausgestattet. Im Österreich der späten 1950er Jahre lernt er, seiner Imagination zu folgen, statt den Anforderungen seines despotischen Vaters (Karl Markovics) oder des strengen Internats zu gehorchen. Ein berührendes Coming-of-Age-Drama nach dem gleichnahmigen Buch von André Heller. MaPa I (RBB) Dramedy - 6 Folgen (30 Min.) Ab 18. April 2021 | für 30 Tage in der ARD-Mediathek Lineare Ausstrahlung am 17. und 18. April | 22.20 Uhr | RBB Tragikomische Geschichten aus dem Leben des jungen Vaters Metin Müller (Max Mauff), der von einem auf den anderen Tag seine Partnerin und die Mutter seiner sechs Monate alten Tochter verliert. Mehr schlecht als recht schlägt sich Metin durch den Alltag als Alleinerziehender und versucht, Kind, Arbeit und zwischenmenschliche Beziehungen unter einen Hut zu bringen. Wären da nur nicht all die schlaflosen Nächte - und seine Mutter, die sich wieder in sein Leben zurückdrängt. Axel Wagner & der Klimawandel (SWR) Wissenschafts- und Technikdokus - 5 Folgen (60 Min.) Ab 21. April 2021 | für 12 Monate in der ARD-Mediathek Der Klimawandel ist vor unserer Haustür angekommen - wie gefährlich wird es, was muss man tun? Über fünf Jahre lang ist der Wissenschaftsjournalist und Biologe Axel Wagner mit seinen Kamerateams unterwegs gewesen, um die Folgen der Klimaerwärmung zu dokumentieren. Fünf hochwertig produzierte Web-Dokumentationen gewähren Einblicke in die Auswirkungen des Klimawandels in der unmittelbaren Umwelt sowie in größere Zusammenhänge: - Stirbt unser Wald? - Wird unser Wasser knapp? - Was tun gegen die Hitze in der Stadt? - Muss die Landwirtschaft umdenken? - Artensterben im Klimawand The Movies - Die Geschichte Hollywoods (ONE) Dokureihe - 12 Folgen (30 Min.) Ab 24. April 2021 alle 12 Folgen | für 6 Monate in der ARD-Mediathek Lineare Ausstrahlung: Folgen 1-2, "Die Goldenen Jahre" am 18. April 2021 | 23:15 Uhr | ONE Weitere Folgen zu den 60er bis 2000er Jahren: am 19., 20., 21., 22. und 23. April | ONE Ein Doku-Highlight für Cineasten, begleitend zur Oscar-Verleihung am 25. April: "The Movies" ist eine Chronik des amerikanischen Kinos vom "Goldenen Zeitalter Hollywoods" bis in die Gegenwart und erzählt die Geschichten hinter den Kulissen der Traumfabrik. Darin zu sehen sind Interviews mit Steven Spielberg, Tim Burton, Robert De Niro, Al Pacino, Morgan Freeman, Tom Hanks, Baz Luhrman, Ridley Scott, Julia Roberts und vielen anderen. Produziert von Tom Hanks und Gary Goetzman.

