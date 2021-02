ARD Das Erste

"Bericht aus Berlin" am Sonntag, 14. Februar 2021, um 18:55 Uhr im Ersten

München (ots)

Moderation: Tina Hassel Geplante Themen: Corona und die Gesundheitsämter Was läuft schief in den deutschen Amtsstuben? Autorin: Nicole Kohnert Selbständig in die Pleite? Warum die Corona-Hilfen immer noch stocken. Autorin: Kirsten Girschick Landwirtschaft und Insektenschutz. Warum der Konflikt auf den Feldern auch nach der Einigung in Berlin weiter nicht gelöst ist. Autorin: Julie Kurz Dazu Gespräche mit Reiner Haseloff, CDU, Ministerpräsident Sachsen-Anhalt und Kevin Kühnert, SPD, stellvertretender Parteivorsitzender Im "Nach-Bericht aus Berlin" auf den Social-Media-Kanälen der Tagesschau ist Tina Hassel im Gespräch mit Kevin Kühnert, SPD, stellv. Parteivorsitzender, zu den Themen der Sendung und beantwortet Fragen von Zuschauerinnen und Zuschauern. Weitere Informationen zur Sendung finden Sie unter: www.berichtausberlin.de http://blog.ard-hauptstadtstudio.de www.facebook.com/berichtausberlin www.twitter.com/ARD_BaB

Original-Content von: ARD Das Erste, übermittelt durch news aktuell