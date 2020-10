ARD Das Erste

Und weiter geht´s: "Hubert ohne Staller" - acht neue Folgen

Acht Folgen der neunten Staffel starten am Mittwoch, 9. Dezember, um 18:50 Uhr

Neues Revier, neues Glück: Nach dem Umzug hat das Team schönere Büroräume und Riedl endlich seinen eigenen Arbeitsplatz. Aber ansonsten ist es nicht weit her mit der Idylle: Das schräge Ermittlerduo Franz Hubert (Christian Tramitz) und Reimund Girwidz (Michael Brandner) hat alle Hände voll zu tun mit dem meist eher unorganisierten Verbrechen in Wolfratshausen. Beherzt und dabei unfreiwillig komisch greifen sie ihre neuen Fälle an. Natürlich immer unter der Aufsicht des wachsamen Auges von Revierchefin Sabine Kaiser (Katharina Müller-Elmau), tatkräftig unterstützt von den Kollegen im Revier Martin Riedl (Paul Sedlmeir) und Christina Bayer (Mitsou Jung): Ein Jahrzehnte zurückliegendes Verbrechen führt in eine Seniorenresidenz, ein Giftmord sorgt für eine Leiche zum Kaffee, die Tochter der Gerichtsmedizinerin Dr. Caroline Fuchs (Susu Padotzke) wird bei einem Mord beinahe zum "Kollateralschaden", Girwidz droht den Verführungskünsten eines Sektengurus zu erliegen und selbst vor einer Entführung von Sabine Kaiser schrecken skrupellose Kriminelle nicht zurück! Dass die Kaffeemilch im neuen Revier nicht mehr aus dem Automaten kommt, erweist sich zudem als ähnlich lebensbedrohend wie Kochen im Internet oder der Aufenthalt in einem Reisebus. Yazid (Hannes Ringlstetter) steht den Polizisten nach wie vor gewieft und nach allen Regeln der Kunst zur Seite. Wissen darf das natürlich keiner, und wenn man doch etwas wissen will, geht man eben zu Barbara Hansen (Monika Gruber) in die Bäckerei Rattlinger, denn die weiß ja eh alles.

Acht neue spannende und spaßmachende Fälle vor oberbayerischer Traumkulisse sind ab Mittwoch, 9. Dezember, wieder auf dem gewohnten Sendeplatz um 18:50 Uhr zu sehen.

"Hubert ohne Staller" ist eine Produktion der Leonine Studios und der Entertainment Factory im Auftrag der ARD-Werbung und der ARD für Das Erste. Produzent ist Oliver Mielke, Executive Producer ist Bettina Ricklefs (BR). Die Redaktion liegt bei Elmar Jaeger (BR). Die Headwriter sind Philip Kaetner und Oliver Mielke. Die Drehbücher zum zweiten Teil der neunen Staffel stammen von Hansjörg Nessensohn, Thomas Kämpf, Philip Kaetner und Ben Brummer, Regie führte Carsten Fiebeler.

