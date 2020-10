ARD Das Erste

Das Erste: "Gefragt - Gejagt": Jagdzeit für beliebte Radiomoderatoren und ihre Hörer

Vom 26. bis 30. Oktober treten je zwei ARD-Radiowellen bei Alexander Bommes an Jetzt wird aufgedreht! In fünf Ausgaben des Vorabendquiz' "Gefragt - Gejagt" im Ersten treten beliebte Moderatorinnen und Moderatoren der Morning-Shows von ARD-Radiowellen gegen die "Jäger" an. An ihrer Seite stehen vom 26. bis 30. Oktober 2020 je eine Hörerin bzw. ein Hörer aus dem jeweiligen Sendegebiet. Soviel Radio gab es noch nie im deutschen Fernsehen. Alexander Bommes: "Ich habe großen Respekt vor unseren Radiomoderatoren und Hörerinnen und Hörern, die sich dem 'Jäger' wagemutig in den Weg stellen." Pro Sendung kooperieren zwei Radiowellen, um die Fragen von Alexander Bommes richtig zu beantworten und den "Jäger" zu bezwingen. Am Montag, 26. Oktober, eröffnen SWR 3-Moderator Michael Wirbitzky und Felix Schmutzer von Jump (MDR) mit ihren Hörern diese ganz spezielle "Jagdzeit". Die Teams von Bayern 3 und HR 3 mit Sebastian Winkler und Tobias Kämmerer versuchen am Dienstag, 27. Oktober, eine möglichst hohe Gewinnsumme abzuräumen. Am Mittwoch, 28. Oktober, wollen Moderatorin Sabine Heinrich von WDR 2 und Horst Hoof von NDR 1 Welle Nord mit ihren Hörern besser sein als die "Jäger". Bremen Vier schickt Keno Bergholz und SR 1 entsendet Christian Basker am Donnerstag zu "Gefragt - Gejagt". Und Marco Seiffert von Radio eins (rbb) sowie Jens Mahrhold oder Elke Wiswedel von NDR 2 stellen am Freitag, 30. Oktober - begleitet von ihrer Hörerin bzw. ihrem Hörer - das Radioteam im Studio. Die Sendetermine im Überblick: Montag, 26. Oktober: SWR 3 + Jump (MDR) Dienstag, 27. Oktober: Bayern 3 + HR 3 Mittwoch, 28. Oktober: WDR 2+ NDR 1 ¬Welle Nord Donnerstag, 29. Oktober: Bremen Vier + SR 1 Freitag, 30. Oktober: Radio eins (rbb) + NDR 2 In "Gefragt - Gejagt" tritt ein Team von vier Kandidatinnen und Kandidaten gegen ein Superhirn, den "Jäger", an. Wie gewohnt, keine leichte Aufgabe, denn die Jäger sind ausgewiesene Quizprofis. "Gefragt - Gejagt" ist eine Produktion der ITV Studios Germany im Auftrag der ARD-Werbung und der ARD für Das Erste. Die Redaktion liegt beim Norddeutschen Rundfunk. "Gefragt - Gejagt", montags bis freitags um 18:00 Uhr im Ersten Im Internet: www.DasErste.de/ Pressefotos: www.ard-foto.de

