ARD Das Erste

Das Erste

"Sportschau" im Ersten: Auftakt der Bundesliga und Entscheidung bei der Tour de France

Bild-Infos

Download

München (ots)

Der Ball rollt wieder in der Fußball-Bundesliga - wenn auch unter den Vorzeichen der Corona-Pandemie nur vor einer sehr limitierten Zahl von Stadionbesuchern. Aber auch alle anderen Fußballfans im Lande müssen auf Tore und packende, spielentscheidende Szenen aus den Partien nicht verzichten. Am Samstag, 19. September 2020, zeigt die "Sportschau" ab 18:30 Uhr Zusammenfassungen der Spiele vom Nachmittag: Eintracht Frankfurt gegen Arminia Bielefeld, Union Berlin gegen FC Augsburg, 1. FC Köln gegen TSG Hoffenheim und VfB Stuttgart gegen SC Freiburg. Zudem gibt es einen Rückblick auf die Saisoneröffnung am Vorabend mit dem Spiel des Meisters FC Bayern München gegen Schalke 04.

"Wie vor jeder Saison ist die Vorfreude groß. Auch wenn die Umstände ein bisschen anders sind als sonst, freut man sich einfach, dass der Ball wieder rollt und dass man endlich wieder über die Bundesliga sprechen kann", so ARD-Experte Bastian Schweinsteiger. "Klar ist: Die Bayern sind der große Favorit. Es wäre aber super, wenn es mal wieder mehr Spannung geben würde. Das liegt aber auch an den anderen Vereinen, die konstanter werden müssen."

Natürlich kommt auch der erste Spieltag der Zweiten Liga u.a. mit den Spielen Hannover 96 gegen Karlsruher SC, SV Sandhausen gegen Darmstadt 98 und Würzburger Kickers gegen Erzgebirge Aue nicht zu kurz. Moderator im Studio ist Alexander Bommes. Bereits ab 18:15 Uhr werden die Spiele der 3. Liga in der "Sportschau" zusammengefasst, nachdem Das Erste bereits am heutigen Freitag, 18. September 2020, ab 17:40 Uhr das Eröffnungsspiel 1. FC Kaiserslautern gegen Dynamo Dresden ausgestrahlt hat.

Bereits ab 14:30 Uhr am Samstag überträgt Das Erste die 20. Etappe der Tour de France, das Bergzeitfahren Lure - La Planche des Belles Filles, in der die endgültige Entscheidung für die Gesamtwertung fällt. Von der Schlussetappe und Zielankunft in Paris berichtet Das Erste am Sonntag, 20. September 2020, ab 17:00 Uhr.

Die Sportsendungen am Wochenende im Überblick:

Samstag, 19. September 2020 14:30-18:15 Uhr Tour de France 20. Etappe Bergzeitfahren Lure - La Planche des Belles Filles (16:30 Uhr Tagesschau) 18:15-18:30 Uhr Sportschau 3. Liga 18:30-19:57 Uhr Sportschau Fußball-Bundesliga Sonntag, 20. September 2020 17:00-19:19 Uhr Tour de France 21. Etappe Mantes-la-Jolie - Paris

Im Internet: www.sportschau.de

Pressekontakt:

Dr. Bernhard Möllmann, Presse und Information Das Erste

Tel.: 089/5900-42887, E-Mail: bernhard.moellmann@DasErste.de

Original-Content von: ARD Das Erste, übermittelt durch news aktuell