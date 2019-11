HUF HAUS GmbH & Co. KG

HUF HAUS treibt Forschung für KI-gestützte Smart Homes voran

Hartenfels/Volketswil (ots)

Smart Homes: Architektenhäuser mit Köpfchen

Bereits über 500 moderne Fachwerkhäuser in Holz-Glas-Optik schmücken die schönsten Grundstücke in der Schweiz. Europaweit beeindrucken sogar mehr als stolze 11.000 HUF Häuser durch ihre faszinierende Architektursprache.

Smarte Features liegen dabei voll im Trend, rund 80 % aller HUF Bauherren entscheiden sich heute für eine intelligente Gebäudesteuerung auf KNX-Basis. Auch 2020 treibt das Familienunternehmen HUF HAUS die Entwicklung für smarte Gebäude voran, nachdem eine Zusammenarbeit mit Technologiekonzern IBM erste Erkenntnisse über den Einsatz von Künstlicher Intelligenz (KI) für den Wohnkomfort gebracht hat.

Smart Wohnen ist längst keine Zukunftsmusik mehr - bereits heute entscheiden sich 8 von 10 Baufamilien für eine intelligente Gebäudesteuerung, die das Eigenheim auf Basis der weltweit anerkannten KNX-Technologie in ein Netzwerk miteinander kommunizierender Geräte einbettet. Das automatisierte Zusammenspiel unterschiedlicher Komponenten im Haus sorgt für noch mehr Wohnkomfort und Wirtschaftlichkeit. Die persönlichen Wünsche der Bewohner stehen dabei im Vordergrund: Sei es die Regelung von Licht, Jalousien, Frischluft und Heizung per Taster, Smartphone oder Touchpanel oder die Szenenprogrammierung für einen automatischen Ablauf verschiedener Funktionen. Auf Wunsch wird das Haus mit entsprechender Sensorik, wie Bewegungsmeldern, Temperatur- oder CO2-Fühlern, ausgestattet. So lassen sich Alarmanlagen integrieren, Abwesenheitssimulationen abspielen oder Verbrauchskurven visuell auf dem Tablet darstellen - die Anzahl zu vernetzender Geräte und Komponenten ist riesig. Die Steuerung aus der Ferne ist ebenfalls problemlos möglich.

Auch für 2020 prognostiziert der Haushersteller einen starken Zuwachs an smarter Gebäudetechnik, die sich in rasantem Tempo entwickelt und immer intelligenter wird. "Smarte Haustechnik ist ein klarer Trend auch für das kommende Jahr. Das wird nicht nur durch die Nachfrage der Kunden deutlich sondern vor allem durch die Industrie, die fast täglich neue Produkte auf den Markt bringt. Als Haushersteller gilt es den Überblick zu behalten und die Technik für den Kunden zu finden, die einen Mehrwert im Alltag bietet. Deshalb sind wir immer vorne mit dabei, pflegen Kontakte zu wichtigen Unternehmen der Branche wie IBM oder GIRA und testen in intensiver Zusammenarbeit die neuesten Technologien. Selbstverständlich müssen die intelligenten Komponenten immer harmonisch in das HUF Haus integriert werden. Am besten ist es, wenn die Technik nicht wahrgenommen wird und nur dadurch auffällt, dass sie Komfort bietet." Georg Huf, geschäftsführender Gesellschafter von HUF HAUS.

Intelligent und sicher in die Zukunft

Das vernetzte Zuhause sowie die intuitive Steuerung von Licht, Jalousien oder individuellen Szenarien sind für das Traditionsunternehmen mit seiner über 107-jährigen Erfahrung längst selbstverständlich. Bereits 2008 präsentierte HUF HAUS mit dem Musterhaus ART 9 in Hartenfels das erste Premium-Fertighaus mit intelligenter Steuerung und einer zentralen Bedieneinheit für Jalousien, Licht und Raumtemperatur sowie Multimedia. Als Vorreiter der Branche wurden die smarten Fachwerkhäuser kontinuierlich weiterentwickelt und technisch verfeinert. Im Mai 2018 eröffnete das erste Konzepthaus "Ausblick" am Firmenstandort Hartenfels, dessen Funktionen auf KNX-Basis programmiert und während einer Testphase durch IBM Watson Services ergänzt wurden. Die Erfahrungen mit KI-gestützten Services sollen die Häuser zukünftig dazu befähigen, die Verhaltensweisen der Bewohner zu erlenen. Ziel der Forschungsarbeit ist es, durch wiederkehrende Interaktionen im Haus dem Bewohner dann automatisch dynamische Smart Features anbieten zu können, ohne dass Programmierarbeiten anfallen.

