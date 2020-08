ARD Das Erste

"hart aber fair" am Montag, 17. August 2020, 21:00 Uhr, live aus Berlin

Moderation: Frank Plasberg

Das Thema:

Der ungeliebte Urlaubs-Rückkehrer: Wer hat Corona wieder rein gelassen?

Die Gäste: Peter Tschentscher (SPD, Erster Bürgermeister der Freien und Hansestadt Hamburg) Michael Hüther (Wirtschaftswissenschaftler, Direktor des Instituts der deutschen Wirtschaft Köln) Nele Flüchter (Mutter von zwei Kindern; Gründungsmitglied der Initiative "Familien in der Krise") Florian Schroeder (Kabarettist und Moderator) Christina Berndt (Wissenschaftsredakteurin bei der Süddeutschen Zeitung)

Mit Urlaubsende und Schulbeginn steigen erneut die Infektionszahlen in Deutschland: Kehrt Corona machtvoll zurück? Wie kann ein zweiter Lockdown verhindert werden? Und wie geht man mit denjenigen um, die immer noch sagen: Die Pandemie ist nur ein Bluff.

Wie immer können sich Interessierte auch während der Sendung per Telefon, Fax, Facebook und Twitter an der Diskussion beteiligen und schon jetzt über die aktuelle Internet-Seite (www.hart-aber-fair.de) ihre Meinung und Fragen an die Redaktion übermitteln. Die User können über www.hartaberfair.de während der Sendung live mitreden und diskutieren. So ist "hart aber fair" immer erreichbar: Tel. 0800/5678-678, Fax: 08005678-679, E-Mail: hart-aber-fair@wdr.de.

Redaktion: Markus Zeidler (WDR)

