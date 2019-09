LÖWEN ENTERTAINMENT GmbH

LÖWEN ENTERTAINMENT weiht Neubau ein

Bild-Infos

Download

Bingen (ots)

Nach einjähriger Bauzeit eröffnete LÖWEN ENTERTAINMENT am 6. September mit Gästen aus Politik und Wirtschaft seinen Neubau an der Binger Saarlandstraße. In die Errichtung des zweigeschossigen Gebäudes mit 1.000 Quadratmetern Nutzfläche investierte das Unternehmen rund drei Millionen Euro. Im Erdgeschoss befindet sich neben einem Showroom für Produktpräsentationen eine von bundesweit über 550 ADMIRAL Spielhallen. Zudem sind im Obergeschoss auf 500 Quadratmetern 25 moderne Arbeitsplätze für die Mitarbeiter von LÖWEN ENTERTAINMENT entstanden.

"Trotz der aktuell sehr schwierigen regulatorischen Situation investieren wir in den Ausbau unseres Hauptsitzes, um seine Zukunftsfähigkeit zu sichern", sagte Dr. Daniel Henzgen, Mitglied der Geschäftsleitung von LÖWEN ENTERTAINMENT. Zusammen mit Dorothea Schäfer, Landrätin des Kreises Mainz-Bingen, dem Binger Oberbürgermeister Thomas Feser und dem Landtagsabgeordneten Michael Hüttner eröffnete er offiziell das Gebäude.

"Ich freue mich, dass sich LÖWEN ENTERTAINMENT mit seinem Neubau weiter zum Standort Bingen und damit zu unserem Landkreis bekennt, der für Unternehmen hervorragende Bedingungen bietet", betonte Dorothea Schäfer in ihrem Grußwort. Freude über die weitere Investition des Unternehmens brachte auch Thomas Feser zum Ausdruck: "Der heutige Tag ist ein guter Tag für LÖWEN ENTERTAINMENT - und ein guter Tag für Bingen am Rhein, der unser langjähriges hervorragendes Miteinander bestätigt und verstärkt. Eine so bedeutende Investition mit zukunftsorientierter Bauweise verkörpert Fortschritt und Perspektiven. Ich bin dankbar für dieses klare Bekenntnis zum Standort Bingen, auch als Arbeitgeber und Ausbilder. Dank Ihrer Leistungsfähigkeit konnte die Stadt wichtige Entwicklungsmaßnahmen realisieren." Michael Hüttner hob in seinem Grußwort hervor: "LÖWEN ENTERTAINMENT investiert in die Zukunft. Damit zeigt das Unternehmen in spannenden Zeiten auf dem Glücksspielmarkt Weitblick und stärkt den Standort Bingen. Ohne LÖWEN ENTERTAINMENT würden viele Dinge in Bingen nicht stattfinden können."

Auch aus Umweltgesichtspunkten hat LÖWEN ENTERTAINMENT erneut ein hochmodernes Gebäude geschaffen. So wurde mit der zukunftsweisenden Holzrahmen-Bauweise gezielt auf nachwachsende Rohstoffe gesetzt. Das sorgt für ein optimales Raumklima, beste Isolierung und garantiert im Zusammenspiel mit der energieeffizienten Gebäudetechnik eine ressourcenschonende Nutzung.

Pressekontakt:

LÖWEN ENTERTAINMENT GmbH

Simon Obermeier

Stellvertretender Pressesprecher

Saarlandstraße 240

55411 Bingen

Tel.: +49 6721 407-266

Fax: +49 6721 407-204

Mobil: +49 151 11138395

E-Mail:pr@loewen.de

Original-Content von: LÖWEN ENTERTAINMENT GmbH, übermittelt durch news aktuell