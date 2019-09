Aurora Energy Research

Subventionsfreie Erneuerbare Energien: Projektentwickler und -finanzierer müssen Markt- und Preisrisiken verstehen und einplanen

neues Angebot von Aurora Energy Research

Berlin/Oxford (ots)

- EE-Projekte müssen sich zunehmend unter Marktbedingungen bewähren und Risiken selbst tragen - Projektentwickler und -finanzierer brauchen zuverlässige Prognosen für Markt- und Preisentwicklung - Neues Analyseinstrument und regelmäßige Marktreports von Aurora Energy Research schaffen die nötige Planungsgrundlage

Mit dem Auslaufen von Subventionen müssen sich die Erneuerbaren Energien in den kommenden Jahren zunehmend am Markt behaupten. Damit kommen auf Betreiber von Windkraft- und Photovoltaikanlagen neue Risiken zu, die bisher vom Staat getragen oder abgesichert wurden. Um diese einschätzen und die Planung und Finanzierung auf sichere Füße stellen zu können, benötigen Projektentwickler und Banken möglichst genaue Marktdaten und Prognosen für die zukünftigen Erträge der Anlagen. Der Berliner Energiemarktanalyst Aurora Energy Research hat daher ein neues Analyseinstrument entwickelt, auf dessen Basis er seinen Kunden sowohl regelmäßige Berichte zur Marktentwicklung der Erneuerbaren Energien als auch detaillierte Risikoanalysen für individuelle Projekte anbietet.

"Die Erneuerbaren Energien stehen an der Schwelle zur Marktfähigkeit, dementsprechend sinken die staatlich garantierten Abnahmepreise für den erzeugten Strom und werden in Zukunft zunehmend durch privatwirtschaftliche Stromabnahmeverträge, sogenannte PPAs, ersetzt", sagt Casimir Lorenz, Senior Associate von Aurora Energy Research. "Damit geht das Risiko von Marktpreisschwankungen vom Staat auf die Betreiber, ihre Geldgeber und Stromabnehmer über. Die logische Folge ist eine steigende Nachfrage nach zuverlässigen Marktprognosen und Risikoanalysen als Grundlage für die Berechnung von zukünftigen Erträgen und Wirtschaftlichkeit. Denn nur so lassen sich der Eigenkapitalbedarf sowie die Finanzierungskosten ermitteln."

Zahlen und Prognosen als Planungsgrundlage

In der ersten Ausgabe des Erneuerbare-Energien-Reports kommen die Aurora-Experten unter anderem zu dem Ergebnis, dass die Betreiber einer neu errichteten Photovoltaikanlage mit zehnprozentiger Wahrscheinlichkeit damit rechnen müssen, durch Marktpreisschwankungen bis zu 44 Prozent der erwarteten Umsätze zu verlieren. Bei Windkraftanlagen ist das Risiko etwas kleiner, hier sind bis zu 36 Prozent der Umsätze betroffen. "Mit solchen und weiteren Zahlen geben wir Projektentwicklern und Banken die Möglichkeit, genauer zu planen und zum Beispiel Sicherheiten bei der Finanzierung einzubauen", sagt Lorenz. "Da wir die Reports zudem halbjährlich updaten, können unsere Kunden damit auch die Entwicklung über die Zeit verfolgen. Denn Faktoren wie schnellere Ausbaupläne für Erneuerbare, ein beschleunigter Kohleausstieg oder steigende Preise für CO2-Zertifikate werden die Prognosen natürlich beeinflussen."

Für konkrete Projekte bietet Aurora Energy Research auch detailliertere Risikoanalysen an. "Nicht jedes Projekt lässt sich mit unseren Durchschnittsanalysen planen", sagt Lorenz. "Für größere Projekte und Investitionsvolumina lassen wir daher die individuellen Parameter in unsere Marktmodelle einfließen und liefern so projektbezogene Prognosen, die auch die Ansprüche der Banken als Grundlage für die Finanzierungsplanung erfüllen."

Weitere Informationen finden Sie unter http://ots.de/CtXcmG

Über Aurora Energy Research

Aurora Energy Research ist ein Energiemarktmodellierungs- und -beratungsunternehmen mit Fokus auf die deutschen, europäischen und globalen Energiemärkte. Unsere Analysen unterstützen langfristige strategische Entscheidungen unserer Klienten, darunter die meisten großen deutschen und europäischen Energieversorgungsunternehmen. Unsere Überzeugung ist, dass stringente Modellierung, basierend auf robuster Methodik und detaillierten Daten, tiefgreifende Einblicke in mittel- und langfristige Marktentwicklungen bieten kann. Wir kombinieren hochinnovative Modelle mit einem tiefgreifenden Verständnis von Energie- und Finanzmärkten, um verlässliche, unabhängige Beratung zu bieten. Aurora Energy Research wurde Anfang 2013 von Dieter Helm, Cameron Hepburn und Colin Mayer gegründet, drei Professoren der Universität Oxford, die seit Jahrzehnten Unternehmen und politische Entscheidungsträger beraten. Mittlerweile hat das Unternehmen ca. 120 Mitarbeiter in Oxford, Berlin und Sydney. www.auroraer.com

Pressekontakt:

Matthias Hopfmüller

Tel.: +49 176 48864196

E-Mail: office@hopfmueller.com

Twitter: @AuroraER_Oxford

Original-Content von: Aurora Energy Research, übermittelt durch news aktuell