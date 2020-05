ARD Das Erste

Das Erste

Tierische Sprechstunde im Leipziger Zoo: Drehbeginn der 7. Staffel von "Tierärztin Dr. Mertens" für Das Erste

München (ots)

Bei dieser Frau sind die Tiere in sicheren Händen: Seit dem 12. Mai 2020 laufen die Dreharbeiten für die 7. Staffel der Serie "Tierärztin Dr. Mertens" in Leipzig und Umgebung für Das Erste. In den neuen Folgen zeigt Dr. Susanne Mertens, dass sie nicht nur im Zoo alles im Griff hat. Gemeinsam mit Dr. Christoph Lenz plant sie eine sechsmonatige Auszeit in Asien. Wenn da nur nicht das Leben dazwischenkäme: eine pubertierende Pflegetochter, ein Sohn mit gebrochenem Herzen und eine überraschende Nachricht, die alles verändert.

An der Seite von Elisabeth Lanz und Sven Martinek spielen u. a. Ursela Monn, Gunter Schoß, Lilly Wiedemann, Lennart Betzgen, Dennenesch Zoudé und Thorsten Wolf. Gedreht wird vom 12. Mai bis 29. Juli 2020 in Leipzig und Umgebung.

Zum Inhalt: Für die Tierärztin Dr. Susanne Mertens (Elisabeth Lanz) könnte alles so einfach sein: Ihr ehemaliger Partner Christoph (Sven Martinek) lebt wieder bei ihr und gemeinsam schmieden sie Zukunftspläne. Sobald Luisa (Lilly Wiedemann), ihre Pflegetochter, ihr eigenes Leben beginnt, soll es für das Paar nach Borneo gehen. Susanne möchte dort ein halbes Jahr bei einem Hilfsprojekt mit Orang-Utans arbeiten. Christoph hingegen will in einem nahegelegenen Krankenhaus seinen Dienst als Humanmediziner antreten. Doch bis dahin gibt es noch einige Herausforderungen zu meistern: Dr. Amal Bekele (Dennenesch Zoudé) möchte dem Zoo mit einem neuen Bauprojekt zu mehr internationalem Ansehen verhelfen. Das stößt nicht nur auf den Unmut der Tierärztin, sondern ebenso auf den einer Gruppe von demonstrierenden Tierschützern. Nicht einfach für die Zoodirektorin, auch weil die Demo für sie eine unerwartete Begegnung bereithält. Und auch für Susanne gibt es eine Überraschung, die allerdings verändert alles.

Aus aktuellem Anlass sind während der Dreharbeiten keine Settermine möglich! Gedreht wird unter Einhaltung von strengen Hygiene- und Abstandsregeln.

"Tierärztin Dr. Mertens" ist eine Produktion der Saxonia Media Filmproduktion (Produzentin: Dr. Susanne Wolfram) im Auftrag der ARD-Gemeinschaftsredaktion Serien im Hauptabendprogramm. Die Drehbücher stammen von Christiane Bubner (Folge 81, 82, 84), Andreas Heckmann (Folge 79, 80, 84) und Herbert Kugler (Folge 83), Regie führt Dennis Satin. Die Redaktion liegt bei Denise Langenhan (MDR), Executive Producer ist Jana Brandt (MDR).

