Das Erste / ANNE WILL am 17. Mai 2020 um 21:45 Uhr im Ersten

ANNE WILL am 17. Mai 2020 um 21:45 Uhr im Ersten

Corona-Einschränkungen - waren und sind die Grundrechtseingriffe verhältnismäßig?

Auch wenn laut ARD-DeutschlandTrend immer noch eine Mehrheit der Deutschen den Corona-Einschränkungen zustimmt, wächst die Kritik an den Maßnahmen. Zu weitreichend und unverhältnismäßig seien die Eingriffe in die Grund- und Freiheitsrechte, daran scheinen auch die derzeitigen Lockerungen nichts zu ändern. Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier verteidigt eine "nachfragende Kritik", appelliert aber zugleich, dass "Tatsachen und Fakten" hierbei nicht ignoriert werden dürften. Unter den Protest mischen sich zunehmend Personen aus dem rechtsextremen Spektrum und Anhängerinnen und Anhänger von Verschwörungsideologien. Wie verhältnismäßig waren und sind die Maßnahmen? Warum sind Verschwörungsideologien so populär? Verschärft die Corona-Politik die soziale Ungleichheit?

Zu Gast bei Anne Will:

Karl Lauterbach (SPD, Mitglied des Deutschen Bundestages, Gesundheitsökonom und Epidemiologe) Sabine Leutheusser-Schnarrenberger (FDP, Richterin am Bayerischen Verfassungsgerichtshof) und Bundesjustizministerin a.D. Sahra Wagenknecht (Die Linke, Mitglied des Deutschen Bundestages) Bernhard Pörksen (Professor für Medienwissenschaft an der Universität Tübingen) Olaf Sundermeyer (Investigativ-Reporter beim rbb, Film- und Buchautor des Deutschen Ethikrates)

