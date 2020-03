ARD Das Erste

ANNE WILL am 22. März 2020 um 21:45 Uhr im Ersten

Deutschland im Ausnahmezustand - gewinnen wir den Kampf gegen das Coronavirus?

München (ots)

Markus Söder hat in Bayern als erster Ministerpräsident weitreichende Ausgangsbeschränkungen für ein Bundesland verhängt: Das Verlassen der eigenen Wohnung ist ab Samstag nur noch bei Vorliegen triftiger Gründe erlaubt. Auch andere Bundesländer verschärfen nun ihre Einschränkungen. Unterdessen hat die Corona-Krise für den Präsidenten des Robert-Koch-Instituts ein "unvorstellbares Ausmaß" angenommen. Sind die Kliniken auf eine steigende Zahl an Corona-Patientinnen und -Patienten ausreichend vorbereitet? Helfen weitere Ausgangsbeschränkungen? Können wir den Kampf gegen das Virus gewinnen?

Zu Gast bei Anne Will:

Markus Söder (CSU, Bayerischer Ministerpräsident und Parteivorsitzender, live zugeschaltet) Helge Braun (CDU, Chef des Bundeskanzleramts) Melanie Brinkmann (Professorin für Virologie am Institut für Genetik an der Technischen Universität Braunschweig) Bernadett Erdmann (Chefärztin der Zentralen Notaufnahme des Klinikums Wolfsburg) Sebastian Fiedler (Bundesvorsitzender des Bundes Deutscher Kriminalbeamter)

ANNE WILL - politisch denken, persönlich fragen

Pressekontakt:

Dr. Bernhard Möllmann, Presse und Information Das Erste

Tel.: 089/5900-42887, E-Mail: Bernhard.Moellmann@DasErste.de



Presseanfragen an Anne Will:

Bettina Wacker, Tel.: 0177/2321356, E-Mail: bw@wacker-kommuniziert.de



Pressefotos von Anne Will und druckfähiges Bildmaterial zur aktuellen

Sendung (immer montags) unter www.ard-foto.de

Original-Content von: ARD Das Erste, übermittelt durch news aktuell