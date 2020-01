ARD Das Erste

Das Erste: Zwei mit Bauchgefühl - Reiner Calmund und Christian Rach gegen den "Quizduell-Olymp" am Freitag, 31. Januar 2020, 18:50 Uhr im Ersten

München (ots)

"Er ist der Käpt'n, ich sein Adjutant" - Reiner Calmund hält große Stücke auf seinen Mitspieler Christian Rach. Beide gehen völlig entspannt ins Duell mit dem Olymp: "Die ersten Gäste, die beim Quizzen nicht miteinander sprechen", wundert sich Pilawa über das Gourmet-Duo. "Calli" und Rach entscheiden aus dem Bauch heraus und gehen besonders gelassen in die Kategorie "Essen und Trinken". Doch diese wird viel schwieriger als erwartet. Können die Feinschmecker bei Jörg Pilawas "Quizduell-Olymp" trotzdem bestehen? In der ARD Quiz App mitspielen - Während die Sendung im Ersten zu sehen ist, kann jeder in der ARD Quiz App spielen und gewinnen. Alle App-Spieler haben die gleichen Chancen auf den Gewinn - es ist unerheblich, wie viele Fragen jeder Spieler beantwortet hat und ob die Antworten richtig waren. Wer mitspielen und mitgewinnen möchte, kann sich die ARD Quiz App unter www.daserste.de/quiz-app kostenlos herunterladen. Das "Quizduell-Olymp" ist eine Produktion von ITV Studios Germany in Zusammenarbeit mit Herr P. im Auftrag der ARD-Werbung und der ARD für Das Erste. Die Redaktion liegt beim Norddeutschen Rundfunk.

Pressekontakt:

Burchard Röver, Presse und Information Das Erste,

Tel.: 089/5900-23867, E-Mail: burchard.roever@DasErste.de

planpunkt: PR, Anna Nisch, Marc Meissner,

Tel.: 0221/9125570, E-Mail: post@planpunkt.de

Original-Content von: ARD Das Erste, übermittelt durch news aktuell