Das Erste: "Weltspiegel" - Auslandskorrespondenten berichten am Sonntag, 12. Januar 2020, um 19:20 Uhr vom SWR im Ersten

Moderation: Ute Brucker Geplante Themen: Australien: Ausgebrannt im Feuersturm Vor Weihnachten waren die Feuer auf Kangaroo Island ausgebrochen. Tagelang wüteten sie und ganz unter Kontrolle sind sie auch jetzt noch nicht. Wo das Feuer keine Nahrung mehr hat, bleibt der verkohlte Grund zurück und hunderte tote Schafe und Kängurus - verbrannt im größten Buschfeuer in der Geschichte der für sanften Tourismus und Landwirtschaft bekannten Insel. Sandra Ratzow, ARD Singapur Schweiz: Wintersport trotz Klimawandel Im Berner Oberland stellt sich ein Tal mit einem alternativen Winterurlaubsangebot auf den Klimawandel ein: Eisfischen, Schneeschuhwandern und Fondue im Iglu. Möglicherweise eine Alternative, die Schule machen könnte. Denn der technische Aufwand, um Schnee zu garantieren wird immer höher. Das können sich nur noch die ganz großen Skigebiete leisten. Christian Saathoff, ARD Genf Schweden: Ökologischer Paketdienst Die Idee ist so einfach, wie durchschlagend: Paketlieferanten fahren beladen ins Stadtzentrum und leer wieder heraus. Bei der Müllabfuhr ist es genau andersherum. Wenn sich beide zusammentun, dann spart man die Hälfte aller Fuhren. In der Stockholmer Innenstadt tun sie das mit Erfolg: ökologisch wie ökonomisch. Christian Stichler, ARD Stockholm Kambodscha: Ruin durch Mikrokredite Eigentlich gelten Mikrokredite als Wundermittel gegen Armut. Neuere Studien aber zeigen, die gefeierte Hilfe zur Selbsthilfe hilft weit weniger als angenommen. Und ohne strenge Regeln verkehrt sich der Mikrokredit von der Starthilfe zur Schuldenfalle. In Kambodscha zum Beispiel nutzen Finanzhaie das positive Image, um ihre skrupellosen Geschäfte zu machen. Florian Bahrdt, ARD Singapur Der Podcast zu diesem Thema "Schattenseite der Mikrokredite" ist ab Sonntagmorgen in der ARD Audiothek abrufbar. Nigeria: Gezeichnet durch Stammesnarben Adetutu Alabi war ein Baby, als sie mit Klingen tief in ihre Wangen schnitten. Die Tradition wollte das so. Schmucknarben mitten im Gesicht. Adetutu Alabi hat es trotz des vermeintlichen Makels zum Topmodel in Nigeria geschafft. Ihre Tochter aber soll davon verschont bleiben. Deshalb nutzt das Model ihre Bekanntheit, um gegen die Markierung an Kindern zu kämpfen. Caroline Hoffmann, ARD Nairobi USA: Scherbenhaufen Außenpolitik Welche der zwei extremen Reaktionen wird es diesmal sein. Die verbale Kraftmeierei oder die erdrückende Umarmung. Erst Raketen auf den iranischen General und dann wieder Deeskalation. Alles ist extrem und folgt doch einem Muster: die Öffentlichkeit vom Impeachment-Verfahren abzulenken und bei seinen Anhängern zu punkten. Dafür ist ihm fast jedes Mittel recht. Dass die Welt dadurch unsicher wird, scheint Donald Trump nicht zu interessieren. Eine Analyse. Stefan Niemann, ARD Washington Redaktion: Ulli Neuhoff

