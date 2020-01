ARD Das Erste

Das "Zürich-Krimi"-Team Ina Paule Klink und Christian Kohlund ermittelt bei "Wer weiß denn sowas?" Das Wissensquiz vom 13. bis 17. Januar 2020, um 18:00 Uhr im Ersten

Vor Kurzem haben sie den mittlerweile zehnten Film der erfolgreichen ARD -Reihe "Der Zürich-Krimi" gedreht - Christian Kohlund in seiner Paraderolle als "Anwalt ohne Lizenz" Thomas Borchert und Ina Paule Klink als seine Chefin Dominique Kuster. Am Donnerstag ermitteln die beiden Schauspielkollegen, wer von ihnen mehr Quizfragen richtig beantworten kann. Zum Wochenauftakt treten die "Mini Playback Show"-Legende Marijke Amado und der einstige "Wetten, dass?!"- Moderator Wolfgang Lippert an der Seite der Teamchefs Bernhard Hoëcker und Elton zum amüsanten Rateduell an. Politisch sind sich Wolfgang und Caroline Bosbach einig und auch den rheinischen Humor hat der ehemalige Bundespolitiker seiner Tochter vererbt. Das erleben die Zuschauer am Dienstag im "Wer weiß denn sowas?"-Studio. Einen Leckerbissen für alle Schlagerfans präsentiert Moderator Kai Pflaume am Mittwoch, wenn der Newcomer Vincent Gross und der Shootingstar des Deutschen Schlagers, Sonia Liebing, um den Quiz-Sieg kämpfen. Als Schauspieler standen sie schon mehrfach gemeinsam vor der Kamera, und als Luise Heyer 2019 mit dem Bambi als "beste nationale Schauspielerin" für ihre Darstellung in den Filmen "Das schönste Paar" und "Der Junge muss an die frische Luft" ausgezeichnet wurde, lobte ihr Kollege Franz Dinda als Laudator "die unglaubliche Tiefe, die du deinen Rollen schenkst". Ob es beim Kampf um die Ratekrone zum Wochenausklang auch so harmonisch zugeht? Dann bekommen beide es mit Fragen wie diesen zu tun: Woher leitet sich der Ende des 19. Jahrhunderts in den USA entstandene Begriff "Yellow Press" für Sensationspresse ab? a) Eine damals bekannte Comicfigur trug ein gelbes Nachthemd. b) "Yellow" bedeutete früher so viel wie "furchtlos". c) Die ersten gedruckten Zeitungen hatten einen starken Gelbstich. Die Woche bei "Wer weiß denn sowas?" 13. bis 17. Januar 2020 im Überblick: Montag, 13. Januar - die Moderatoren Marijke Amado und Wolfgang Lippert Dienstag, 14. Januar - das Vater-Tochter-Duo Wolfgang Bosbach und Caroline Bosbach Mittwoch, 15. Januar - die Schlagerstars Sonia Liebing und Vincent Gross Donnerstag, 16. Januar - die Schauspieler Ina Paule Klink und Christian Kohlund Freitag, 17. Januar - die Schauspieler Luise Heyer und Franz Dinda "Wer weiß denn sowas?" ist eine Produktion der UFA SHOW & FACTUAL GmbH im Auftrag der ARD-Werbung und der ARD für Das Erste. Die Redaktion liegt beim Norddeutschen Rundfunk.

