Nach der Auslosung für die UEFA EURO 2020: Portugal - Deutschland live im Ersten und Frankreich - Deutschland live im ZDF

Nach der Auslosung für die UEFA EURO 2020 haben ARD und ZDF die Gruppenspiele bei der ersten Fußball-Europameisterschaft in zwölf verschiedenen Ländern verteilt. Das Eröffnungsspiel der Fußball-Europameisterschaft 2020 zwischen Italien und der Türkei im Olympiastadion in Rom ist am Freitag, 12. Juni 2020, 21:00 Uhr, im Ersten zu sehen. Das Finale im Londoner Wembley-Stadion überträgt am Sonntag, 12. Juli 2020, 21:00 Uhr das ZDF. Finalcharakter haben auch bereits die Vorrundenspiele der deutschen Fußball-Nationalmannschaft gegen den Weltmeister und den Europameister: Die Partie Frankreich - Deutschland zeigt am Dienstag, 16. Juni 2020, 21:00 Uhr das ZDF. EM-Titelverteidiger Portugal tritt am Samstag, 20. Juni 2020, 18:00 Uhr gegen Deutschland an - das Erste überträgt live. Der dritte Vorrundengegner der deutschen Nationalmannschaft muss sich im März 2020 noch in den Play-off-Partien zur UEFA EURO 2020 qualifizieren - die EM-Vorrundenbegegnung mit Joachim Löws Team ist am Mittwoch, 24. Juni 2010, 21:00 Uhr live im ZDF zu sehen. Alle drei Gruppenspiele der deutschen Nationalelf werden in München ausgetragen.

ARD und ZDF können alle Spiele der UEFA Fußball-Europameisterschaft 2020 live zeigen. Die UEFA EURO 2020 findet zum 60-jährigen Jubiläum des Turniers in zwölf Ländern statt. In München werden drei Gruppenspiele und ein Viertelfinale ausgetragen; die Halbfinals und das Finale werden im Wembley-Stadion in London gespielt. Die weiteren Spielorte sind Amsterdam, Baku, Bilbao, Brüssel, Budapest, Bukarest, Dublin, Glasgow, Kopenhagen, St. Petersburg und Rom. Wie 2016 bei der EM in Frankeich werden 24 Mannschaften in 51 Spielen den Europameister 2020 ermitteln. Die deutsche Mannschaft kann maximal sieben Spiele bestreiten.

